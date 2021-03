WWDC-Meldungen: Event-App, Entwickler-Wettbewerb, Wallpaper für iPhone und Apple Watch

Für Schüler und Studenten: Apples Code-Wettbewerb

Schon im vergangenen Jahr gab es keine eigene WWDC-App mehr, stattdessen verlagerte Apple die Funktionalität in die "Apple Developer"-App. Nichts geändert hat sich hingegen, dass darüber der Eintritt in die digitale Welt der Entwicklerkonferenz möglich ist. Zusammen mit der Ankündigung der 2021er WWDC gibt es ein App-Update , welches das Programm fit für die bevorstehende Veranstaltung (7. bis 11. Juni) macht. Nutzer finden dort Videos, Artikel sowie Inhalte früherer WWDCs vor – ab dem 7. Juni dann zudem neue Sessions zu den präsentierten Neuerungen. Die App lässt sich nicht nur im iOS App Store, sondern auch im Mac App Store finden. Für die Ausführung auf dem Mac heißt es, man habe die Darstellung auf großen Displays verbessert.Seit gestern ist es möglich, an der "Swift Student Challenge" teilzunehmen und ein per Swift Playgrounds erstelltes Projekt einzureichen. Wie der Name schon aussagt, richtet sich der Wettbewerb an Schüler und Studenten, nicht an erfahrene Entwickler. Das Mindestalter liegt in der EU bei 16 Jahren. Gewinnt man mit seinem Werk, so winken als Belohnung 12 Monate Mitgliedschaft im Apple Developer Program, Bekleidung, ein persönliches Anstecker-Set – und natürlich Ruhm und Ehre durch Nennung. Interessierte haben bis zum 18. April Zeit, sich samt einiger persönlicher Daten und Schulnachweis an Apple zu wenden.Als Hauptgrafik zur WWDC 2021 wählte Apple eine Entwicklerin mit bügelloser Brille, in deren Gläsern sich das Datum der Veranstaltung spiegelt. Die Szene ist einem Ausschnitt aus der November-Keynote nachempfunden, als Craig Federighi ein M1-Notebook in Betrieb nimmt. Über die verschiedenen WWDC-Seiten hinweg hat Apple aber noch weitere Figuren verstreut. 9to5mac hat daraus wie immer Wallpaper gestaltet.Wer möchte, kann diese einfach als Bild speichern und dann zum Wallpaper des iPhones machen. Aufgrund des schwarzen Hintergrunds kommen die Kontraste besonders gut auf OLED-Displays zur Geltung. Die folgenden Grafiken dienen dazu, sich einen neuen Bildhintergrund für die Apple Watch anzulegen:Apple selbst bietet leider keine WWDC-Zifferblätter oder Wallpaper an, weswegen es keine animierten Varianten der Grafiken gibt.