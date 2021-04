M2-Chip für Pro-Macs auf dem Weg: MacBook Pro 16" und iMac 32" ab Herbst möglich – laut Nikkei

Produktion ab Juli

Viel mehr Kerne, viel mehr Power?

Der M1-Chip bietet zwar beeindruckende Rechenleistung, geht allerdings auch mit gewissen Limitierungen einher. Diese sind wohl der Hauptgrund, warum Apple bislang weder den großen iMac noch das MacBook Pro 16" auf hauseigene Prozessoren umstellte. Während maximal 16 GB Arbeitsspeicher für die aktuellen M1-Macs in den allermeisten Fällen mehr als ausreichend sein dürfte, wäre es beim iMac und MacBook Pro ein schon rein zahlenmäßig zu sichtbarer Rückschritt. Das MacBook Pro 16" mit Intel-Chips ist momentan nämlich mit bis zu 64 GB RAM erhältlich, den iMac 27" kann man sogar mit bis zu 128 GB erhalten. Da jene Modellreihen einen anderen Markt als die günstigeren Varianten ansprechen, muss Apple in diesem Punkt mehr zeigen – und auch bei der GPU-Performance noch einen weiteren Sprung nach vorne schaffen.Einem Nikkei-Bericht zufolge sind entsprechende Chips aber nicht mehr weit entfernt, denn noch in diesem Jahr werde Apple den M2 präsentieren. Bei der Bezeichnung gibt es zwar noch etwas Unsicherheit, dass im Herbst aber die zweite Generation der Mac-Prozessoren erscheint, gilt als weitgehend sicher. Laut Nikkei muss Apple einen Produktionszeitraum von rund drei Monaten einplanen, mit den Lieferungen könnte ab Juli begonnen werden. Somit wäre es möglich, die nächsten maßgeblich überarbeiteten Macs ungefähr ab Oktober an die Kunden zu bringen.Gerüchte über die Spezifikationen des M2 kursierten bereits vor Monaten. Dieser soll nicht nur mehr Arbeitsspeicher unterstützen, sondern auch die Anzahl der Kerne erhöhen. Während ein aktueller M1-Mac auf vier Performance-Kerne setzt, sollen es beim M2 mindestens acht sein, in der höchsten Stufe gar 32. Gleichzeitig biete Apple dann auch mehr Grafikkerne, denn auch wenn der M1 derzeit schon mit Mittelklasse-Grafikkarten problemlos mithalten kann, braucht es für den Pro-Bereich weitaus mehr Performance. Noch unklar ist, wann die Stunde für den Mac Pro der nächsten Generation schlägt. Das MacBook Pro 16" sowie der Nachfolger des iMac 27" kommen mit Sicherheit noch 2021, für den Mac Pro könnte es aber 2022 werden.