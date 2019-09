Night Mode: Vergleichsfotos zwischen iPhone 11 Pro Max und iPhone X aufgetaucht

Das iPhone 11 und 11 Pro bringen wahrlich nicht übermäßig viele Neuerungen mit – aber eine der neuen Kamera-Funktionen könnte sich in der Praxis als wertvoll erweisen. Google bietet mit Night Sight des Pixel 3 schon länger eine ähnliche Funktion an, welche bei sehr schlechten Lichtverhältnissen dennoch brauchbare Fotos liefert – ebenfalls durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz.Auf der Apple-Homepage sind nach Vorstellung des iPhone 11 schon ein paar Bilder des neuen Nachtmodus gezeigt worden. Hier ist natürlich etwas Vorsicht geboten, da solche Aufnahmen meist unter stark kontrollierten Bedingungen entstehen.Das Model Coco Rocha will bereits an ein iPhone 11 Pro Max gekommen sein – laut dem Tweet solle man sich nicht danach erkundigen, auf welche Weise das Gerät beschafft wurde. Es ist nicht festzustellen, ob die Aufnahme tatsächlich auf einem iPhone 11 Pro Max entstanden ist.Rocha veröffentlichte zwei Fotos unter ähnlichen Bedingungen. Eines der Bilder wurde mit einem 2017er iPhone X aufgenommen, das andere mit dem gerade erst vorgestellten iPhone 11 Pro Max:Das mit dem iPhone X aufgenommene Bild ist stark unterbelichtet. Der Algorithmus und die bessere Kamera des iPhone 11 Pro Max liefern selbst unter diesem schwierigen Bedingungen ein gutes Bild mit keiner übermäßigen Rauschneigung. Wie sich der neue Night Mode in anderen Szenarien schlägt, wird sich nach Marktstart der neuen Modelle zeigen.