Das iPhone 11 in drei Baureihen– mehr Kameras, viele Foto-Neuerungen

Design der neuen Geräte



Während der Bühnenshow: iPhone 11 in allen Farben Während der Bühnenshow: iPhone 11 in allen Farben

Das iPhone 11 – das günstigere neue Modell

Ein neues September-Event, eine neue iPhone-Generation. Apple präsentierte auf der Veranstaltung das iPhone 11 und zeigte, womit nun die kommenden zwölf Monate begangen werden sollen. Im Vorfeld hatte es in der Gerüchteküche schon unzählige Meldungen rund um das Gerät gegeben, außerdem kursierten diverse Bilder zu Gehäuseteilen, Schutzhüllen oder komplett zusammengesetzter Dummys. Aus diesem Grund war der Apple-Welt auch schon recht genau klar, was sie erwartet.Die Vorderseite veränderte sich nicht, die Rückseite jedoch schon. Da es nun noch eine Kamera mehr unterzubringen gilt, musste die entsprechende Partie vergrößert werden. Das Apple-Logo wanderte daher weiter nach unten und befindet sich nun erstmals komplett mittig. Ansonsten bleibt bei der aktuellen Generation alles so wie gehabt – erst für kommendes Jahr ist wieder mit größeren Umstellungen zu rechnen. Dennoch gibt es natürlich diverse andere Verbesserungen, welche die neuen Geräte ab Ende September mitbringen.Der direkte Nachfolger des iPhone XR hört auf den Namen "iPhone 11" und setzt auf zwei Kameras. Apple verspricht Verbesserungen bei der Kamera, vor allem in Situationen mit schlechtem Licht. Ein dedizierter "Night Mode" greift automatisch, wenn der Nutzer im Dunklen fotografieren möchte. Die zweite Kamera bietet leider keinen Zoom, sondern noch mehr Weitwinkel – ob dies wirklich sinnvoll ist, sei einmal dahingestellt. Nichts geändert hat sich beim Display, weiterhin bietet Apple kein OLED, sondern LED. Die Front-Kamera kann 4K-Video aufnehmen, unterstützt Slow Motion oder schießt Fotos mit 12 MP. Apple verspricht zudem schnelleres WLAN, schnelleres Face ID und schnelleres LTE. Verfügbar ist das iPhone 11 in sechs verschiedenen Gehäusefarben. Der Preis überrascht positiv, Apple veranschlagt gerade einmal 699 Dollar für das Basismodell. Das günstigste iPhone XR war 50 Dollar teurer. Noch weniger muss bezahlen, wer auch mit dem iPhone 8 zufrieden ist, dieses Modell steht ab 449 Dollar zur Verfügung.