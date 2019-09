iPhone 11 lässt sich bereits vorbestellen – bei der Telekom

Vertrautes Vertragsmodell

Top-Modell – und Basismodell als 1-Euro-Artikel

Auslieferung

Aktualisierung

Apple nannte während der Präsentation des iPhone 11 eine Uhrzeit, ab wann sich die neue Smartphone-Generation vorbestellen lässt. Demnach sind ab 14 Uhr unserer Zeit die Bestellseiten aktiv. Auch in diesen Jahr preschte die Telekom allerdings wieder vor und erlaubt schon einige Stunden vorher, sich für das iPhone 11 bzw. die Modelle iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max zu entscheiden. Direkt auf der Telekom-Startseite befindet sich der große Banner, das neue iPhone sei bald erhältlich, könne jetzt aber bereits vorbestellt werden ( ). Das Angebot gilt sowohl für Bestandskunden als auch für Nutzer, die sich für einen neuen Vertrag entscheiden.Das Vertriebsmodell ist altbekannt. Wer eines der iPhone-Modelle zusammen mit einem 24-monatigem Vertrag bestellt, erhält einen deutlichen Nachlass auf den Hardwarepreis. Möchte man beispielsweise das iPhone 11 in der Basisausstattung erwerben und wählt den kleinsten Vertrag "Magenta Mobil S" mit 6 GB Inklusivvolumen und der Variante "Mit Top-Smartphone", so sinkt der iPhone-Preis auf 319,95 Euro. Natürlich begleiten den Anwender dann 59 Euro monatliche Kosten.Das Modell iPhone 11 Pro Max, welches mit 64 GB Speicherkapazität bei 1249 Euro liegt, kostet in besagtem Tarif dann 749,95 Euro. Um aus dem iPhone 11 einen 1-Euro-Artikel zu machen, ist der Tarif "MagentaMobil M mit Premium-Smartphone" für 79,95 Euro monatlich erforderlich.Noch ein Rechenbeispiel: Soll es das iPhone 11 Pro Max mit 512 GB Speicherausstattung sein, dann veranschlagt Apple normalerweise stolze 1649 Euro dafür. Im Basistarif sind es allerdings nur noch 1119,95 Euro. Im größten Tarif, der allerdings auch mit 134,95 Euro pro Monat zu Buche schlägt, sinkt die Hardware-Zuzahlung auf nur noch 99,95 Euro. Allen Tarifen gemeinsam ist eine einmalige Abschlussgebühr von 39,90 Euro.Wer sich zeitnah für eines der neuen iPhones (oder auch die vergünstigten Vorgängermodelle) entscheidet, hat gute Chancen, das gute Stück bereits am kommenden Freitag in Empfang nehmen zu müssen. Erfahrungsgemäß gehen die Lieferzeiten allerdings relativ schnell nach oben. Ein Tipp für alle, die via Mobilfunkanbieter bestellen: Es lohnt sich durchaus, die verschiedenen Optionen mit starker oder schwächerer Subventionierung einmal durchzuklicken. Nicht immer ist nämlich der monatliche Aufpreis für stärkere Hardware-Rabatte unter dem Strich auch der günstigste.Via O2 ist es ebenfalls möglich, einen Vertrag zu wählen und dann eines der neuen iPhone-Modelle hinzuzufügen (