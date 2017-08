New Yorker Polizei will auf 36.000 iPhones wechseln

160 Millionen US-Dollar

Erst zum Jahreswechsel hatte die Polizei von New York City die umstrittene Einführung von Windows-Phones abgeschlossen. Medienberichten zufolge will man nun weniger als ein Jahr danach auf iPhones wechseln. Ein Grund dafür ist vermutlich Microsofts Update-Politik, wodurch seit einem Monat nur noch Windows 10 Mobile mit Update versorgt wird. Ältere Smartphones mit Windows Phone 8.1, wie sie bei der New Yorker Polizei zum Einsatz kommen, werden damit mittelfristig zum Sicherheitsrisiko.Zu welchem iPhone das Polizeipräsidium von New York greifen wird, ist noch völlig offen. Es ist denkbar, dass man zunächst Apples Vorstellung neuer iPhone-Modelle im Herbst abwarten will, bevor eine Entscheidung fällt. Da immerhin 36.000 Smartphones ersetzt werden müssen, kann dies signifikante Auswirkungen auf das notwendige Budget haben.Die 2014 bzw. 2015 angeschafften Lumia 830 und Lumia 640XL Smartphones von Microsoft hatte sich die Stadt immerhin 160 Millionen US-Dollar kosten lassen, wobei in den 4.400 US-Dollar je Smartphone unter anderem noch Polizei-Apps und Online-Dienste von Microsoft enthalten sind. Vermutlich rechnete damals die IT-Leitung nicht damit, dass Microsoft die Geräte tatsächlich nur zwei bis drei Jahre mit Updates versorgen würde.Gerade auf diesem Gebiet kann sich Apple von der Konkurrenz immer wieder absetzen. Das iPhone 6 welches im Herbst 2014 vorgestellt wurde, bedachte Apple bislang mit zwei großen Updates auf iOS 9 und 10. Es wird damit gerechnet, dass Apple nach iOS 11 noch mindestens ein weiteres großes iOS-Update für iPhone-6-Modelle bereitstellt.Für das im Herbst 2013 erschienene iPhone 5s ist iOS 11 hingegen wohl das letzte große Update, bevor es dann im Herbst 2018 von Apple keine weiteren iOS-Updates erhalten wird. Es fällt damit aus dem Rennen. Das iPhone 6s und das baugleiche iPhone SE werden hingegen noch drei iOS-Updates erhalten und damit bis zum Herbst 2020 Software-seitig gepflegt. Sie stellen damit eine attraktive Option dar.