Windows Phone ist Geschichte

Seit heute ist das mobile Betriebssystem Windows Phone Geschichte. Wie aus einer Support-Übersicht hervorgeht, hat Microsoft die reguläre Produktpflege für die letzte Version 8.1 gestern eingestellt. Vor sieben Jahren hatte Microsoft das System zusammen mit Smartphone-Partnern auf den Markt gebracht, um mit iOS und Android zu konkurrieren. Allerdings war dies ein Fehlschlag und auch die Übernahme von Nokia sorgte für keine Belebung des Windows-Phone-Marktes.Mit Windows 10 änderte Microsoft daher die Strategie und verzichtet bei Windows 10 Mobile auf umfangreiche Optimierungen für Smartphones. Vielmehr steht die Kompatibilität zu PC-Apps im Mittelpunkt, was so weit geht, dass man bei Anschluss eines externen Displays eine Art PC-Desktop erhält. Windows 10 Mobile erwartet allerdings keine lange Zukunft. Bereits im September 2018 soll auch für dieses System die Unterstützung eingestellt werden.Microsoft selbst hat das von Nokia übernommene Smartphone-Geschäft bereits abgewickelt. Einige wenige Smartphone-Partner bieten noch Mobilgeräte aus Windows 10 Mobile an, doch ist die Nachfrage nicht zuletzt auch aufgrund des mangelnden Interesses Microsofts gering. Damit wird der Smartphone-Markt weiterhin von Apples iOS und Googles Android dominiert. In den jüngsten Netzmarktanteilen vom Juni bedienen beide zusammen 97 Prozent des Marktes.