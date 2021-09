Neues iPad mini – Erste Tests und Unboxing-Videos

iPad mini 6 hat hohen praktischen Nutzwert

Das iPad mini 6 war nach Ansicht vieler Beobachter der Star unter den Geräten, welche Apple im Rahmen des "California streaming"-Events präsentierte. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Dank seines neuen Designs, das der Formensprache des iPad Pro entspricht, des schnellen A15-Chips und der Unterstützung für den Apple Pencil 2 hebt das neue kompakte Tablet aus Cupertino sich deutlich von seinem Vorgänger ab. Diese und weitere Aspekte werden auch in den ersten Test- und Unboxing-Videos beleuchtet.Zu den YouTubern, denen Apple bereits vor dem Beginn der Auslieferung am 24. September ein iPad mini 6 zur Verfügung stellte, gehört unter anderem Marques Brownlee. Er hebt den praktischen Nutzwert des 8,3-Zoll-Tablets aus Cupertino im alltäglichen Einsatz hervor. Besonders gefällt ihm die Arbeit mit dem Eingabestift, diese mache das iPad mini zum idealen Werkzeug für schnelle Notizen unterwegs.Dave2D zufolge hat das neue iPad mini die ideale Größe für ein derartiges Gerät. Er ist sehr angetan vom schnellen A15-Chip, bemängelt allerdings, dass Apple der neuen Generation des kompakten Tablets kein 120-Hertz-Display spendiert hat. Das mache sich bei Spielen bemerkbar, allerdings ist die Performance seiner Meinung nach dennoch sehr gut.Für Jeff vom YouTube-Kanal Updated hat Apple mit dem Update für das iPad mini genau das Richtige getan. Ihm gefällt neben der Leistungsfähigkeit insbesondere der Schwenk zu USB-C. Das neue Tablet stelle ein rundes und starkes Paket dar.Natürlich darf in einer Übersicht von Test- und Unboxing-Videos eines neuen Apple-Geräts eine nicht fehlen: iJustine. Die YouTuberin ist vor allem angetan von den neuen Farben des iPad mini 6. Neben ihrem üblichen euphorischen Auspack-Ritual zeigt sie unter anderem kurz den Einsatz des Apple Pencil 2, der sie sehr überzeugt hat. Zudem stellt sie einige Neuerungen von iPadOS 15 vor, beispielsweise die App-Mediathek.Für Brian Tong ist das neue iPad mini 6 ebenso wie der Vorgänger das beste kleine Tablet auf dem Markt. Besonders gefallen ihm die 12-Megapixel-Selfie-Kamera und "Center Stage". Allerdings sieht der YouTuber in zweierlei Hinsicht noch Verbesserungsmöglichkeiten: Er wünscht sich ebenso wie Dave2D ein ProMotion-Display und Face ID.Für die Tester von Engadget gibt es von anderen Herstellern keine gleichwertige Alternative zu Apples neuem kompakten Tablet. Das iPad mini 6 fühle sich dank des Liquid-Retina-Displays, USB-C, Wi-Fi 6 und des Supports für den Apple Pencil 2 sowie die verbesserten Kameras an wie eine Miniaturausgabe des iPad Air.Weitere Unboxing-Videos und Reviews kommen unter anderem von SuperSaf, UrAvgConsumer und Andru Edwards.