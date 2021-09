Neues iPad und neues iPad mini vorgestellt

Apple aktualisiert das iPad...

...und außerdem das iPad mini

Am unteren preislichen Rand des iPad-Portfolios rangiert die Variante mit 10,2" Displaydiagonale. Anders als die kleine Version ("mini"), das mittlere Spektrum ("Air") sowie die Top-Modelle ("Pro") kommt jene Serie ohne Namenszusatz aus. Die heute angekündigte Aktualisierung spendiert dem Tablet einen schnelleren Prozessor, setzt aber auch noch an anderen Stellen an. Kam zuvor ein A12-Chip zum Einsatz, ist es ab sofort der A13 Bionic – Apple verspricht durchgehend 20 Prozent mehr Performance. Außerdem legt die Fotoqualität zu, da der A13 entsprechende Hardware-Funktionen zur Bildverbesserung mitbringt und zudem die Auflösung steigt. Auch "Center Stage" wird nun auf dem iPad unterstützt, anders als der Apple Pencil 2, welcher sich noch immer nur an die teureren Serien richtet. Weiterhin verfügt das iPad in der Basis-Konfiguration über 64 GB, optional sind auch 128 GB erhältlich. Der Einstiegspreis liegt unverändert bei 329 Dollar, Bestellungen lassen sich ab heute tätigen. Mit der Auslieferung beginnt Apple in der kommenden Woche.Apple verspricht, das größte Update des iPad mini seit Vorstellung der ersten Serie zu spendieren. Schon von außen sieht man, dass sich einiges tat, denn Apple stellt auf ein neues Design um. Dieses lässt die Ränder schrumpfen, während die Displayfläche auf 8,3 Zoll anwächst. Gleichzeitig setzt Apple auf die abgeflachten Kanten, welche die teureren iPads ebenfalls aufweisen. Dennoch bleibt das kleinste iPad genauso kompakt wie der direkte Vorgänger. Die Nutzererkennung erfolgt über Touch ID im Sperrbutton, an Performancezuwachs gibt Apple +40 Prozent CPU- und +80 Prozent GPU-Leistung an.Das neue iPad mini beherrscht 5G, als Anschluss wählte Cupertino USB-C. Anders als beim iPad ohne Namenszusatz kann der Apple Pencil 2 verwendet werden, welcher sich magnetisch an der Seite befestigen lässt. Sowohl die vordere als auch die hintere Kamera lösen mit 12 MP auf, im Landscape-Modus sorgen Stereo-Lautsprecher für besseren Klang. 499 Dollar nennt Apple als Einstiegspreis (100 Dollar mehr als vorher!), weiterhin gibt es Modelle mit WiFi sowie WiFi+Mobilfunk.