iPad mini erhält mehr RAM – aber kein mmWave

iPad mini: Aus drei werden vier GB RAM

Mehr 5G-Bänder, aber kein mmWave

Das iPad mini der sechsten Generation zählt durchaus zu den Höhepunkten des vergangenen Apple-Events: Dank des neuen 8,3 Zoll großen Displays, des modernisierten Designs, der aktualisierten Frontkamera inklusive des Folgemodus und des A15-Chips spielt das Tablet in der Oberliga mit. Außerdem unterstützt die Cellular-Version erstmals 5G, wenngleich Nutzer mit einer Einschränkung leben müssen. Auch am RAM nahm Apple Änderungen vor – und hebt diesen auf das Niveau des iPad Air an.Das neue iPad mini muss sich wahrlich nicht vor anderen Tablets verstecken: Es versteht sich mit dem Apple Pencil 2, trumpft mit einem USB-C-Anschluss auf und steckt in puncto Leistung wohl kaum zurück – der A15 überzeugt vor allem mit seinen Grafikkernen, wie Benchmarks beim iPhone 13 nahelegen (siehe hier ). Informationen zum Arbeitsspeicher bleibt Cupertino wie immer schuldig, dafür springt MacRumors ein: Wie ein Artikel bestätigt, kommen im neuen iPad mini vier GB RAM zum Einsatz. Das Vorgängermodell musste noch mit drei GB auskommen. Damit liegt das Tablet auf dem Niveau des iPad Air (2020). Mehr Arbeitsspeicher ist den Pro-Geräten vorbehalten: Das iPad Pro mit einer Speicherausstattung bis zu 512 GB setzt auf acht GB RAM, bei den Varianten mit einer Kapazität von einem und zwei TB sind es gar 16 GB RAM. Übrigens: Beim neuen iPad ohne Namenszusatz liegt der Arbeitsspeicher bei drei GB.Auch wenn mmWave hierzulande keine Rolle spielt – in den USA ist dieser Frequenzbereich für schnelle Datenübertragung per 5G bereits in einigen Ballungsräumen zu finden. Dementsprechend unterstützt das in den USA verkaufte iPhone 12, 13 sowie iPad Pro in dessen Cellular-Version auch mmWave. Beim iPad mini ist dies jedoch anders: Zwar ist das Tablet mit mehr 5G-Bändern kompatibel als es das iPhone 12 ist, mmWave suchen Käufer der Cellular-Version hingegen vergeblich. Das iPad mini mit 5G-Anbindung ist hierzulande ab 719 Euro erhältlich. iPad mini (2021) im Apple Online Store