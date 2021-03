Neues iPad Pro mit Mini-LED-Display: Marktstart frühestens im zweiten Quartal?

Mini-LED-Zulieferer plant für zweites Quartal 2021

Mini-LED-Display und mehr Performance

Die Gerüchte über neue Apple-Produkte im Frühjahr halten sich hartnäckig, zumal das Unternehmen in dem Zeitraum in der Regel ohnehin die ein oder andere Neuigkeit präsentiert. Sogar von einer möglichen (virtuellen) Vorstellungsveranstaltung im März war die Rede. Zu den Kandidaten für bevorstehende Produkt-Aktualisierungen zählt das große iPad Pro, bei dem Apple auf Mini-LED-Displays wechseln könnte. Kaufinteressenten müssen sich einem neuen Bericht zufolge jedoch noch etwas gedulden. Die nächste Generation der Pro-Tablets komme frühestens im April auf den Markt. Digitimes bezieht sich bei der Information auf Quellen aus der asiatischen Zulieferer-Industrie. Demnach hat Apple sich für den Display-Spezialisten Epistar als exklusiven Zulieferer für die Mini-LED-Panels entschieden, die im kommenden iPad Pro mit 12,9-Zoll-Display eingesetzt werden. Der taiwanischen Hersteller habe fast 50 Prozent seiner zukünftigen Gesamtproduktion für Apples Highend-Tablet vorgesehen. Epistar beginne im zweiten Quartal 2021 mit entsprechenden Massenlieferungen der Panels an Apple. Damit wäre ein Marktstart im März ausgeschlossen.Falls Apple doch noch ein Event für diesen Monat plant, könnte das Unternehmen aus Cupertino das neue iPad Pro aber dennoch dort ankündigen – mit dem Hinweis, dass das Tablett erst in einigen Wochen lieferbar ist. Oder Apple verzichtet – wie letztes Jahr – auf ein Frühlings-Event und veröffentlicht anstehende Produkte wie die neue Generation des iPad Pro schlicht ohne Präsentationsveranstaltung.Abgesehen vom Upgrade der Display-Technologie gibt es zum nächsten iPad Pro nur wenige Gerüchte. Vor einiger Zeit aufgetauchten Schemazeichnungen zufolge ändert sich am Gehäuse kaum etwas. Der eingebaute A-Chip von Apple dürfte dagegen einen großen Leistungsschub im Vergleich zum A12Z der aktuellen Pro-Modelle bieten. Was Apple mit dem 11-Zoll-Modell vorhat, ist nicht bekannt. Möglicherweise setzt das Unternehmen zunächst nur beim größeren iPad Pro auf Mini-LED, während die 11-Zoll-Variante erst später folgt.