Mini-LED-Displays für iPad Pro und MacBook Pro: Neue Hinweise zum Produktionsstart

Mini-LED-Panels von taiwanischem Zulieferer

Mini-LED exklusiv für 12,9-Zoll-Modell

MacBook Pro erhält ebenfalls Mini-LED

Die Gerüchte um ein neues iPad Pro mit Mini-LED-Display kursieren schon seit einiger Zeit. Mittlerweile gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Apple im Laufe der nächsten Monate zumindest das große 12,9-Zoll-Modell mit der entsprechenden Technologie ausstattet. Eine neue Meldung gibt jetzt weitere Hinweise auf den bevorstehenden Wechsel der Display-Technologie beim iPad Pro. Digitimes zufolge wird der taiwanische Zulieferer Ennostar bald mit der Produktion von Mini-LED-Displays für die kommende Generation des 12,9-Zoll-Geräts beginnen. Die Massenfertigung startet demnach zum Ende des ersten Quartals oder im Laufe des zweiten Quartals.Die Zulieferer Epistar and Lextar Electronics haben gemeinsam Ennostar gegründet, um die Mini-LED-Produktion möglichst effizient vorantreiben zu können. Laut der Meldung kümmert sich Epistar exklusiv um die Mini-LED-Chips des iPad-Pro-Panels. Lextar steuert die Einheiten zur Hintergrundbeleuchtung bei. Apple setzt auf die für iPads neue Display-Technologie, um damit die Vorteile klassischer LCD-Panels mit einigen OLED-Vorzügen zu verbinden. Beispielsweise sind damit der Kontrast und die Schwarzwerte besser als bei normalen LCD-Modellen.Mini-LED gilt bei der nächsten 12,9-Zoll-Variante des iPad Pro zwar als so gut wie sicher, doch hinsichtlich des 11-Zoll-Modells gibt es kaum Hinweise. Apple könnte sich dazu entschieden haben, die neue Technologie zunächst nur beim größten iPad einzusetzen und erst in den Folge-Generationen an das kleinere Modell weiterzureichen. Beide neuen 2021er iPad Pro erhalten zudem höchstwahrscheinlich eine aufgebohrte Variante von Apples A14-Chip, der deutlich leistungsstärker als der A12Z der aktuellen Pro-Modelle agiert. Auch 5G-Support ist laut Berichten geplant.Wann Apple die neue Generation des iPad Pro auf den Markt bringt, ist unsicher. Apple-Insider und Bloomberg-Journalist Mark Gurman dementierte zuletzt Meldungen, wonach Apple ein Event für den 16. März vorsieht. Der vom Unternehmen anvisierte Zeitabschnitt für die Veröffentlichung des neuen iPad Pro sei die erste Jahreshälfte 2021. Wann genau es in den kommenden Monaten soweit ist, bleibt abzuwarten.Ennostar soll zusätzlich zum iPad Pro auch neue Modelle des MacBook Pro mit Mini-LED-Panels ausstatten. Das geht ebenfalls aus der Digitimes-Meldung hervor. Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo zufolge sei mit entsprechenden Displays für das 16-Zoll-Modell und zusätzlich für eine komplett neue 14-Zoll-Variante zu rechnen. Die Massenproduktion beginne aber später als beim iPad Pro. Zudem plane Apple ein Comeback diverser Anschlüsse wie HDMI, SD Card und MagSafe. Die neuen Geräte kommen nach aktuellem Kenntnisstand in der zweiten Jahreshälfte 2021 auf den Markt, so Kuo.