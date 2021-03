Neues iPad voraus? Kunde entdeckt Case für kommendes Tablet im Handel

Verpackung von iPad-Hülle mit interessanten Informationen

Produktvorstellung in zwei Wochen?

Apple ist stets darum bemüht, keine Details zu kommenden Produkten nach außen dringen zu lassen. In der Vergangenheit ließ sich aber immer wieder beobachten, wie Hersteller von Zubehör oder Einzelhändler auf Geräte hinwiesen, die noch der offiziellen Ankündigung harrten. Ein ähnlich gelagerter Fall könnte nun eingetreten sein: Diesmal ist es der Kunde einer Handelskette, der seine interessante Entdeckung auf Reddit teilt.Target zählt zu den größten Einzelhändlern in den USA. Der Kunde einer Filiale des Unternehmens wurde nun auf eine Schutzhülle des bekannten Zubehör-Herstellers Speck aufmerksam, die dort ausgestellt war. Was zunächst wenig spektakulär klingt, ist für Anhänger des iPad Pro durchaus bemerkenswert: In der linken unteren Ecke der Verpackung finden sich jene Tablets, die mit dieser Hülle kompatibel sind. Neben dem iPad Air aus dem letzten Jahr und den iPad-Pro-Modellen (11 Zoll) von 2018 bis 2020 sei das Case auch für das neue iPad (2021) geeignet. Allein: Apple hat in diesem Jahr noch kein neues Tablet veröffentlicht. Der Kunde schoss ein Foto der Verpackung und teilte dieses auf Reddit , wo er von seinem weiteren Vorgehen berichtet: Er sei zur Kasse gegangen, um die Hülle von Speck zu kaufen. Dort habe er die Information erhalten, dass das Produkt bis zum 6. April nicht zum Verkauf stehe. Ein Angestellter der Handelskette bestätigte dies: Die Hülle sei noch nicht für den Verkauf bestimmt. In der Vergangenheit tauchten immer wieder Berichte dieser Art auf, die Hinweise auf neue Produkte und deren Release gaben.Bei dem neuen iPad-Modell handelt es sich der Verpackung zufolge ebenfalls um ein Gerät, dessen Bildschirmdiagonale 11 Zoll misst. Tatsächlich gilt es als wahrscheinlich, dass Apple den Nachfolger des vor einem Jahr präsentierten iPad Pro vorstellt – vielleicht bereits am 23. März, wie manche Leaker berichten (siehe ). Das neue Flaggschiff-Tablet könnte erstmals mit einem Mini-LED-Panel ausgestattet sein, wenngleich manche Analysten davon ausgehen, dass die Technologie der 12,9-Zoll-Variante vorbehalten bleibt.