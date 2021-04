Neues Magic Keyboard des iMac: Touch ID nur mit bestimmten Macs nutzbar

Touch ID nur mit M1-Macs nutzbar

Basismodell des iMac ohne Touch-ID-Tastatur

Apples April-Event bündelte innerhalb einer Stunde so viele Neuerungen, dass zu manchen Details Fragen offen blieben. Das Unternehmen präsentierte beispielsweise einen neuen iMac mit 24-Zoll-Display, der zusammen mit einem farblich passenden Magic Keyboard ausgeliefert wird. Als Besonderheit bietet die Tastatur ein Touch-ID-Feld, über das sich Nutzer via Fingerabdruck einloggen können. MacBooks verfügen schon länger über das Feature. Im Zuge des Events ergab sich die Frage, ob das neue Magic Keyboard auch mit älteren Macs kompatibel ist.Das Magic Keyboard des neuen iMac lässt sich zwar bislang nicht separat erwerben, doch zumindest Kaufinteressenten des Rechners dürfte interessieren, ob sie dessen Tastatur auch mit anderen Macs verwenden können. Dabei geht es vor allem um die Funktionalität des Fingerabdrucksensors. Meldungen zufolge ist Touch ID kompatibel mit allen M1-Macs. Dazu gehören außer dem 24-Zoll-iMac auch der Mac mini, das MacBook Air und das MacBook Pro (13 Zoll). Demnach funktioniert der Fingerabdrucksensor im Zusammenspiel mit allen anderen ARM-Macs.Bei Macs mit Intel-Prozessor gibt es hingegen Einschränkungen. Die älteren Rechnern binden das Magic Keyboard des 24-Zoll-iMacs nur als normale Bluetooth-Tastatur ein. Touch ID wird nicht unterstützt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge funktioniert der Fingerabdrucksensor auch bei Intel-Macs mit T2-Chip nicht. Das gleiche gilt für andere Apple-Produkte wie das iPad. Wer das Touch-ID-Feld des neuen Magic Keyboard nutzen möchte, benötigt also zwingend einen M1-Mac.Welche Tastatur standardmäßig beim neuen 24-Zoll-iMac mitgeliefert wird, hängt vom gewählten Modell ab. Die Einsteigervariante für 1449 Euro kommt in der Basiskonfiguration mit einem Magic Keyboard ohne Touch ID. Erst ab dem mittleren Modell ist der Fingerabdrucksensor standardmäßig integriert. Zudem steht gegen Aufpreis eine größere Variante des Magic Keyboard mit Ziffernblock zur Verfügung. Kunden können den neuen iMac ab dem 30. April vorbestellen (Apple Store: ).