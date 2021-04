Weitere Event-Neuigkeiten: iOS 14.5 Starttermin, iMac mit farblich angepassten Kabeln, Batterien der AirTags und vieles mehr

iMac-Kabel in Gerätefarbe – inklusive Lightning-Kabel

AirTag-Batterien ersetzen

Lila nur beim iPhone 12 und 12 mini verfügbar

iOS 14.5 kommt erst nächste Woche

App-Tracking-Nachfragen werden am 26. April Pflicht

Keine Touch Bar beim iMac M1

Das gestrige Apple-Event brachte deutlich mehr Neuerungen mit als man dies von Apples sonstigen Frühjahres-Events gewöhnt ist. Nicht nur ein neues iPad präsentierte der Konzern, sondern auch einen komplett neuen iMac 24", AirTags und ein neues Apple TV. Lesen Sie hier viele interessante Details, für welche im "Spring Loaded"-Video kein Platz mehr war.Anders als bei den ersten M1-Macs handelt es sich beim 2021er iMac um ein komplett neu gestaltetes Gerät – und Apple bietet den neuen Desktop-Mac in sieben verschiedenen Farben an. Die Maus, das Magic Trackpad und die Tastatur liefert Apple in der passenden Farbe aus. Doch selbst das Kabel des Netzteils ist in der Gerätefarbe gehalten. Apple legt beim iMac 24" auch ein USB-C-auf-Lightning-Kabel bei – ebenfalls in der Gehäusefarbe:Die AirTags sind zum Glück keine Wegwerfartikel – die Batterie lässt sich vom Kunden selbst wechseln. Es handelt sich um eine gewöhnliche CR2032-Knopfzelle, welche den AirTag etwa ein Jahr mit Strom versorgen kann. Schaut man sich die Beschreibung an zum Wechsel der Batterie an, wird deutlich, wie klein die AirTags sind:Überraschend kündigte Apple an, dass Kunden ab kommendem Freitag das iPhone 12 auch in Lila bestellen können – die Auslieferung beginnt am 30. April. Doch die neue Farbe steht nur beim iPhone 12 ohne Namenszusatz und beim iPhone 12 mini bereit. Beim iPhone 12 Pro bleibt es hingegen bei Graphit, Gold, Silber und Pazifikblau.Wer hoffte, dass Apple bereits heute das nächste Update für iOS 14 und iPadOS 14 freischaltet, wurde enttäuscht. Nun gab Apple bekannt, dass iOS 14.5 und iPadOS 14.5 erst nächste Woche erscheinen – und nicht wie vermutet bereits diese Woche. Vermutlich wird Apple zeitgleich auch macOS 11.3 in der finalen Version freigeben.Apple kündigte an, dass alle neuen Apps und Updates ab dem 26. April verpflichtend die neuen Tracking-Nachfragen umsetzen müssen – ansonsten werden diese im App Store abgelehnt. Besonders Facebook lief gegen die neue Apple-Richtlinie Sturm, da das Unternehmen empfindliche Umsatzeinbußen beim Werbegeschäft befürchtet.Der 2021er iMac mit M1-Chip ist der erste Desktop-Mac mit Touch ID – auf der Tastatur befindet sich auf der rechten oberen Seite ein Sensor für den Fingerabdruck, um Zahlungen zu autorisieren oder Passwortabfragen zu bestätigen. Doch ein Feature fand nicht den Weg in die neue Apple-Tastatur: Weiterhin sind das MacBook Pro 13" und das MacBook Pro 16" die einzigen Apple-Rechner mit einer Touch Bar. Ob Apple sich von der kleinen Touch-Leiste zukünftig verabschiedet oder ob diese in Zukunft doch noch den Weg in andere Macs findet, ist nicht bekannt. Erstmalig präsentierte Apple die Touch Bar Ende 2016 zusammen mit den damalig neu gestalteten MacBook-Pro-Modellen.