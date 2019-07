Neues MacBook Air: SSD langsamer als beim 2018er Modell

1,3 GB/s beim 2019er Modell, 2 GB/s bei der 2018er Variante

Alltagsbetrieb leidet kaum unter Rückgang der Geschwindigkeit

Apple überraschte letzte Woche mit einem neuen MacBook Air, das ein True-Tone-Display bietet und dessen Einstiegspreis um 100 Euro niedriger ist als bei der 2018er Variante. Doch ersten Benchmark-Ergebnissen zufolge gibt es auch Nachteile im Vergleich zum Vorgänger. Die verbaute SSD ist demnach hinsichtlich der maximalen Lesegeschwindigkeit deutlich langsamer als beim MacBook Air von 2018.Consomac nutzte den Blackmagic Disk Speed Test, um die SSD-Geschwindigkeit beider Generationen des MacBook Air zu vergleichen. Laut den veröffentlichten Werten bringt es das mit einer 256-Gigabyte-SSD ausgestattete aktuelle MacBook Air auf bis zu 1,3 GB/s (Lesen) und 1 GB/s (Schreiben). Zum Vergleich: Der mit der gleichen SSD-Kapazität versehenen 2018er Variante gelingen 2 GB/s (Lesen) beziehungsweise 0,9 GB/s (Schreiben). Während das Tempo beim Schreiben minimal ansteigt (was auch mit kleineren Messungenauigkeiten zu erklären wäre), müssen Nutzer beim Lesen von Daten einen Rückgang um 35 Prozent in Kauf nehmen.Im Alltagsbetrieb dürfte die reduzierte Geschwindigkeit kaum auffallen, da 1,3 GB/s immer noch eine so schnelle Datenverarbeitung garantiert, dass in vielen leistungsintensiven Anwendungsfällen eher die CPU oder die Grafikkarte als bremsende Faktoren wirken sollten.Bei normalen Alltagsanwendungen wie Internet-Browsing lässt sich ohnehin kaum ein Unterschied dahingehend bemerken, ob die verbaute SSD maximal 1,3 GB/s oder 2 GB/s schafft. Die langsamere SSD des 2019er MacBook Air reicht entsprechend locker für die meisten Anwendungsszenarien aus, ohne dass Nutzer Einschränkungen spüren.Apple nutzt im aktuellen MacBook Air womöglich billigere SSD-Komponenten, um das Gerät 100 Euro unter dem Preis des 2018er Modells anbieten zu können und trotzdem eine ähnliche Marge wahren zu können. Zuvor kostete das Einstiegsmodell im Apple Store 1.349 Euro – nun können Kunden das aktualisierte MacBook Air in Deutschland ab 1.249 Euro erwerben. Für den Preis gibt es aber noch nicht die genannte Variante mit 256 Gigabyte Speicher, sondern nur 128 Gigabyte.