Apple stellt vor: Neues, günstigeres MacBook Air, Einstiegsmodell des MacBook Pro 13" überbeitet, 12"-MacBook eingestellt

MacBook Air 13"

128 GB SSD, 8 GB Ram, 1,6 Ghz i5-Prozessor der 8. Generation (Turboboost 3,6 Ghz), True Tone Retina-Display für

1.249 Euro

MacBook Air 13"

256 GB SSD, 8 GB Ram, 1,6 Ghz i5-Prozessor der 8. Generation (Turboboost 3,6 Ghz), True Tone Retina-Display für

1.499 Euro

MacBook Pro 13" ohne Touch Bar eingestellt, neues Einstiegsmodell mit Touch Bar, T2-Chip und Touch ID

MacBook Pro 13": Nur 1,4 Ghz Basistakt

MacBook Pro 13"

128 GB SSD, 8 GB Ram, 1,4 Ghz i5-Prozessor der 8. Generation (Turboboost 3,9 Ghz) für

1.499 Euro

MacBook Pro 13"

256 GB SSD, 8 GB Ram, 1,4 Ghz i5-Prozessor der 8. Generation (Turboboost 3,9 Ghz) für

1.749 Euro

MacBook 12" eingestellt

Apple hat soeben angekündigt, dass ab sofort neue Modelle des MacBook Air zum Kauf bereitstehen. Dies ist insofern verwunderlich, da Apple die aktuellen Modelle erst Ende 2018 vorstellte. Das MacBook Air 2019 bringt , anders als der Vorgänger, nun ein Display mit True-Tone-Unterstützung mit, bei dem die Farbtemperatur sich der Umgebung angleicht.Im selben Zuge reduziert Apple den Preis des MacBook Air um 100 Euro: Zuvor kostete das Einstiegsmodell 1.349 Euro im Apple Store – nun bietet Apple das Modell in Deutschland für 1.249 Euro an. In den USA kostet das Gerät ohne Mehrwertsteuer 1.099 Dollar (Zuvor: 1.199 Dollar).Zwei Konfigurationen stehen zur Auswahl:Zusammen mit dem MacBook Air 2019 stellt Apple auch eine aktualisierte Version des MacBook Pro 13" vor. Anders als die höherpreisigen Modelle wurde das Einstiegsmodell seit 2017 nicht mehr überarbeitet.Das neue MacBook Pro 13" bringt nun einen 4-Kern-Intel-Prozessor der 8. Generation, die von den größeren Modellen bekannte Touch Bar und auch einen Touch-ID-Fingerabdrucksensor mit. Auch spendiert Apple dem Einstiegsmodell den T2-Zusatzchip. Somit bringt nun die gesamte MacBook-Pro-Reihe die Touch Bar statt Funktionstasten mit und alle Modelle verfügen über einen Touch-ID-Sensor. Ferner erbt das Einstiegsmodell das True-Tone-Display der größeren Modelle.Es ist davon auszugehen, dass die neuen Einstiegsmodelle auch die verbesserte Tastatur der übrigen 2019er-Modelle mitbringen – somit dürfte die Ausfallrate der Tastatur gesenkt werden.Der Intel-Prozessor taktet aber um 1 Ghz langsamer als in den teureren 13"-Modellen: Bei nur 1,4 Ghz statt 2,4 Ghz liegt der Basistakt des Prozessors. Im Turbo-Boost-Modus kann der Chip 3,9 Ghz erreichen. Im Vergleich zur teureren Version muss das Einstiegsmodell mit einer kleineren Ausbaustufe der integrierten Intel-Iris-Pro-Grafiklogik auskommen: Apple setzt hier die Intel Iris Plus Graphics 645 statt 655 ein.Auch hier bietet Apple zwei Konfigurationen zum Kauf an:Weiterhin unverändert im Programm befindet sich das 2,4Ghz-Modell (Turboboost 4,1 Ghz) mit 256 GB SSD und 8 GB Ram für 1.999 Euro und das Topmodell mit 512 GB SSD für 2.249 Euro.Das 12" MacBook ohne Namenszusatz stellt Apple am heutigen Tage kommentarlos ein. Vormals gab es einige wenige Gerüchte um eine Aktualisierung, welche sich aber offensichtlich nicht Bewahrheitet haben. Die Modellreihe aktualisierte Apple zuletzt im Juni 2017.Somit gibt es noch zwei Laptop-Modellreihen bei Apple: Das MacBook Air und das MacBook Pro. Dies ist insofern zu begrüßen, dass Apple mit den heutigen Aktualisierungen die Laptop-Sparte etwas aufgeräumt hat: Weg sind die (veralteten) Einstiegsmodelle beim MacBook Pro und die merkwürdige Benennung des MacBook Air und MacBook ist ebenfalls passé.