Neue iPads voraus: Apple registriert sieben neue Modellnummern

Modellnummern aufgetaucht

Wenig stichhaltige Gerüchte

Im letzten Jahr stellte Apple im Frühjahr ein verbessertes iPad 9,7" vor – das mittlerweile aber über drei Jahre alte iPad mini aktualisierte Apple auf dem Event nicht. Schon länger gibt es Gerüchte, dass Apple auch in diesem Frühjahr neue iPad-Modelle vorstellen wird, vielleicht sogar einen Nachfolger des iPad mini der 4. Generation.Diese Gerüchte scheinen sich zu bewahrheiten: Soeben wurde bekannt , dass Apple sieben neue Modellnummern bei der Eurasian Economic Commission (EEC) registrierte: A2123, A2124, A2126, A2153, A2154, A2133 und A2152. Aus den Modellnummern an sich lässt sich erst einmal nichts ableiten – aber die Modelle wurden von Apple in der Kategorie "Tablet Computers" angemeldet und sollen iOS 12 als Betriebssystem einsetzen.Noch ist nicht viel über die neuen Modelle in der Gerüchteküche zu hören. Vermutlich wird Apple beim iPad mini 5 weiterhin auf Touch ID statt Face ID setzen, um die Kosten der neuen Modelle gering zu halten. Auch beim Nachfolger des iPad 9,7" könnte Apple in dieser Modellgeneration weiterhin auf den bekannten Fingerabdrucksensor setzen, da Face ID erheblich teurer für das preislich mit 349 Euro aggressiv positionierte Gerät ist. Der 9,7"-Bildschirm des normalen iPad soll neueren Gerüchten nach durch einen 10"-Bildschirm ersetzt werden.