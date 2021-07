iPhone 14 Pro: Titan-Gehäuse für künftiges Flaggschiff aus Cupertino?

Bericht: Apple setzt beim iPhone 14 Pro auf Titan

Noch ist das iPhone 13 nicht erschienen, da tauchen bereits die ersten Berichte über dessen Nachfolger auf. Die im kommenden Jahr anstehende nächste Generation der Smartphones aus Cupertino soll beispielsweise mit 120-Hertz-Displays ausgestattet sein. Zudem plant Apple angeblich kein iPhone 14 mini. Neuerungen könnte es darüber hinaus bei den Gehäusen geben: Zumindest bei den Top-Modellen will Apple angeblich dem bisher verwendeten Aluminium den Laufpass geben.Marktexperten zufolge will Apple das iPhone 14 Pro (Max) mit einem Chassis aus Titan ausstatten. Die Gehäuse aus dem häufig im Flugzeugbau verwendeten Leichtmetall sollen exklusiv vom taiwanischen Auftragsfertiger Foxconn hergestellt werden. Das im Englischen als "Titanium" bezeichnete Material hat gegenüber dem bisher von Apple verwendeten Aluminium unter anderem den Vorteil, dass es zugfester und somit stabiler ist. Trotz eines um rund 60 Prozent höheren spezifischen Gewichts ließen sich mit den Werkstoff daher leichtere Gehäuse entwickeln, da für die gleiche Festigkeit erheblich geringere Materialstärken erforderlich wären.Dass Apple sich in jüngster Zeit intensiv mit Titan als neuem Gehäusematerial für iPhones, iPads und MacBooks beschäftigt, ist bekannt. Im Januar dieses Jahres etwa sicherte sich das kalifornische Unternehmen ein Patent im Zusammenhang mit einem speziellen Oberflächenfinish für das Leichtmetall. Titan ist nämlich erheblich empfindlicher als beispielsweise Aluminium oder Edelstahl. Insbesondere das saure und damit ätzende Hautfett kann das Metall angreifen und somit dauerhaft unschöne Spuren hinterlassen. Zudem ist Titan anfälliger für Kratzer. Apple will diese Probleme unter anderem mithilfe eines neuartigen Anodisierungsverfahrens lösen, wodurch einem Einsatz des Leichtmetalls im iPhone 14 Pro nichts mehr im Wege stünde.Weitere möglicherweise anstehende Neuerungen beim iPhone 14 wurden bereits vor einigen Tagen gemeldet. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo etwa rechnet damit, dass Apple im nächsten Jahr kein kompaktes Modell mehr anbieten wird. Darüber hinaus könnte die übernächste Generation der Smartphone-Flaggschiffe aus Cupertino mit Touch ID in der Seitentaste ausgestattet sein. Eventuell verabschiedet sich Apple auch von der Notch und setzt auf eine kleinere kreisförmige Aussparung im Display.