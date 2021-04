Neue Leaks zeigen vier weitere Farben für das Silikon Case

Vier weitere Farben für das Silikon Case

Release in einer Woche?

Fünf Monate nach dem Release des iPhone 12 gibt es kaum einen Mangel an Zubehör: Wer beispielsweise eine Schutzhülle für sein Gerät aus der letzten Baureihe sucht, hat die Wahl zwischen etlichen Farben, Materialien und Preisklassen. Neben den Drittanbietern wartet auch Apple mit vielen Cases im Portfolio auf. Nun veröffentlichen mehrere Leaker Bilder neuer Silikon-Hüllen des Unternehmens. Wie es scheint, können Anwender bald zu vier weiteren Farbvarianten greifen.Apples Silikon Case wird gemeinhin eine hohe Verarbeitungsqualität attestiert. Die Innenseite ist mit einem Futter aus Mikrofaser versehen, außerdem versteht sich die Hülle auf MagSafe. Cupertino bietet für alle vier Modelle der aktuellen iPhone-Generation acht unterschiedliche Farbvarianten an: Neben den Klassikern Schwarz und Weiß stehen Product Red, Zitruspink, Zyperngrün, Pflaume, Dunkelmarine sowie Kumquat für jeweils 55 Euro zum Kauf bereit. Der User Tommy Boi twitterte ein Foto vom Silikon Case in vier neuen Farben:Nun legt derselbe User noch einmal nach und nennt die Namen der Farben: Diese lauten angeblich Zuckermelone („Cantaloupe“), Pistazie, Capriblau sowie Amethyst und würden durchaus Apples Marketingjargon entsprechen.Tatsächlich teilte DuanRui bereits Anfang des Monats Bilder von den neuen Farbvarianten auf Twitter . Der Leaker gilt üblicherweise als gut informiert, wenngleich er mit seiner Einschätzung eines Events im März danebenlag. Weitere Informationen nennt aber weder Tommy Boi noch DuanRui: Es ist also nicht bekannt, wann die Cases in den Handel gelangen könnten. Denkbar ist allerdings, dass Apple kurz nach Ende des nächsten Events den Online-Store mit neuen Produkten versieht und die Cases ebenfalls anbietet. Einen ersten möglichen Hinweis für die kommende Veranstaltung gab heute Siri: Der Sprachassistent kündigte eine Zeit lang den 20. April als Eventtag an (siehe ).