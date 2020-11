„iPhone 12 Studio“: Apples neue Internetseite hilft bei der Farbwahl von iPhone und Zubehör

Die Qual der Wahl – zig Farbvarianten stehen zur Auswahl

Alle Farbvarianten mit „iPhone 12 Studio“

Einschränkungen

Was tun, wenn man sich ein neues iPhone mit Zubehör kaufen möchte, aber sich angesichts der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten nicht sicher ist? Immerhin steht das iPhone 12 in mehreren Farbvarianten zur Verfügung, das Zubehör macht da keine Ausnahme: Die Lederhülle kann in sechs unterschiedlichen Farben bestellt werden, beim Silikon Case stehen gar acht Varianten zur Auswahl. Das Wallet, welches auf dem Gerät selbst oder der Hülle haftet und Platz für Karten bietet, kann ebenfalls farblich abgestimmt werden. Apple hat nun eine neue Internetseite ins Leben gerufen, welche dem Kunden die zahlreichen Kombinationen anschaulich illustriert.Um sich einen Überblick über neue Geräte und Zubehör zu verschaffen, können Interessenten natürlich ein Geschäft aufsuchen – was nicht immer ohne Weiteres möglich ist. In der Regel zeigen sich aber Händler wenig begeistert, wenn man verschiedenfarbige iPhones mit unterschiedlichem Zubehör kombinieren möchte. Virtuelle Lösungen können in dieser Sache Abhilfe schaffen: Potenzielle Kunden sind so in der Lage, einen Eindruck der gewünschten Farboptionen zu erhalten – und gegebenenfalls anderen Varianten den Vorzug zu geben. Für das iPhone 12 hält Apple nun eine Internetseite parat, die genau das ermöglicht – wenngleich mit Einschränkungen.Die Seite „ iPhone 12 Studio “ ist für Smartphones und Tablets konzipiert – und ermöglicht Anwendern, verschiedene Farbkombinationen durchzuspielen. Zuerst entscheidet sich der Nutzer für ein iPhone-12-Modell und wählt die ihm genehme Farbe aus – in weiterer Folge lassen sich mehrere Blickwinkel auf das Smartphone ausprobieren. Bei Bedarf kann das Gerät mit einem Silikon Case oder Wallet versehen werden – Apple bietet selbstverständlich sämtliche Farboptionen im Rahmen der Simulation an. Wer fündig geworden ist, hat die Möglichkeit, Bilder dieser Variante herunterzuladen und zu teilen.„iPhone 12 Studio“ unterstützt allerdings nicht das Zubehör von Drittherstellern – und selbst bei Originalprodukten ist die Auswahl bislang eher bescheiden: So stellt die Internetseite keine Kombinationen mit Apples hauseigenen Lederhüllen bereit. Der Funktionsumfang ist daher noch recht gering – es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass weiteres Zubehör nicht allzu lange auf sich warten lassen wird.