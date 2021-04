Plaudert Siri das Datum des nächsten Apple-Events aus?

Siri spricht vom Apple-Event am 20. April

Mögliche Produktpräsentationen

Siri mag manchen nicht gerade als der avancierteste Sprachassistent gelten, dafür verfügt er bisweilen über Insiderwissen: So kam es in der Vergangenheit bereits mehrfach vor, dass Siri Antworten mit Informationen bereithielt, die offiziell noch nicht preisgegeben wurden. Erneut scheint es einen solchen Fauxpas zu geben – Siri nannte vor Kurzem recht freimütig das genaue Datum des kommenden Events. Bereits nächste Woche könnte Cupertino mit neuen Produkten aufwarten.Bis vor etwa einer Stunde war der Sprachassistent überaus auskunftsfreudig: Wurde Siri nach dem nächsten Apple-Event des gefragt, so erhielt der Nutzer eine klare Antwort: Am 20. April soll dieses stattfinden. In der Antwort fanden sich noch Details zum Ort des Geschehens, wenngleich diese eher nebensächlich sind: Einmal mehr wird das Unternehmen ein vorproduziertes Video in petto haben. Mittlerweile gibt sich Siri wieder ungleich verschlossener und nennt lediglich den offiziellen Internetauftritt von Apple als Informationsquelle. Dort erwähnt das Unternehmen die kommende Veranstaltung aber mit keiner Silbe.Mit hoher Wahrscheinlichkeit präsentiert Apple nächste Woche die neue Generation des iPad Pro: Dabei könnte Cupertino erstmals auf ein Mini-LED-Display setzen – zumindest beim großen Modell. Dieses könnte einer aktuellen Meldung zufolge zunächst nur schlecht verfügbar sein. Ebenfalls denkbar ist die Ankündigung der AirTags: Bei den smarten Sachensuch-Etiketten handelt es sich um einen Dauerbrenner in der Gerüchteküche. Da Apple die „Wo ist?“-App unlängst für Drittanbieter geöffnet hat (siehe ), könnte das Unternehmen mit einem eigenen Produkt nachziehen. Wer auf einen iMac mit ARM-Prozessor wartet, sollte sich den kommenden Dienstag ebenfalls dick im Kalender anstreichen: Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Apple die Gelegenheit nutzt, um mit neuen Modellen zu punkten.