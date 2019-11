Neue Hüllen für iPhone und iPad: Wie sich Apple zukünftige Cases vorstellt

Einseitig befestigter Bumper

Zusätzliche Funktionen in der Hülle

Tastatur ist ebenfalls vorgesehen

Auf dem Zubehörmarkt für iPhone und iPad findet sich ein schier unüberschaubares Angebot an Cases, Folios und Bumpern. Auch Apple bietet selbstverständlich entsprechende Schutzhüllen an, bis hin zum Keyboard Case mit integrierter Tastatur. Der kalifornische Konzern denkt aber weiter: Zukünftig könnten die Umhüllungen die Smartphones und Tablets aus Cupertino auch um einige Funktionen erweitern.Das geht aus einem Patent hervor, welches Apple jetzt vom US Patent & Trademark Office zugesprochen wurde. Darin beschreibt das Unternehmen eine Art Bumper. Dieser wird allerdings im Unterschied zu den seit langem bekannten Umrandungen lediglich an einer Seite des iPhones oder iPads befestigt, lässt sich also ausklappen. Auf diese Art und Weite kann er bei Bedarf zu einem Ständer oder auch Griff werden. Die Umrandung weist zudem einige Segmente auf, welche ausgeklappt zu Füßen mutieren.Apple hat zudem eine elektrische Verbindung vorgesehen, dank derer die Schutzhülle ein iPhone oder iPad um einige Funktionen erweitern könnte. Denkbar ist etwa der Einbau eines Akkus, aber auch ein herausnehmbarer Stift ließe sich integrieren. Der Bumper kann darüber hinaus mit einer oder mehreren Kameras ausgestattet werden, das würde beispielweise die Konstruktion eines Smartphones oder Tablets mit randlosem Display ermöglichen.Selbstverständlich beschreibt Apple in dem Patent auch die Möglichkeit, die neuartige Hülle etwa mit einer Tastatur auszustatten. Ein iPad würde so mit einem Handgriff zu einem Notebook. Der Bumper könnte dann weitere Funktionen bereithalten und etwa zu einer Art umlaufenden Trackpads werden. Darüber hinaus ermöglicht das Case unter Umständen auch die Konstruktion noch dünnerer iPhones und iPads, da sich wichtige Komponenten wie der Akku auslagern ließen. Ob Apple bereits Schutzhüllen entwickelt, wie sie in dem jetzt erteilten Patent beschrieben sind, ist nicht bekannt.