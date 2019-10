Apple Pencil mit Farbanzeige? Patent beschreibt neues Stift-Feature

Pencil-Display zeigt eingestellte Farbe

Kleiner Farb-Indikator nahe der Stiftspitze

Apple tüftelt an Verbesserungen des hauseigenen Pencils. Das geht aus einem kürzlich genehmigten Patent des Unternehmens aus Cupertino hervor. Demnach sieht Apple auch nach der Veröffentlichung der zweiten Pencil-Generation noch vielversprechendes Funktionspotenzial in dem Stift. Im aktuellen Patent geht es um Möglichkeiten, die jeweils eingestellte Farbe direkt am Pencil erkennen und ändern zu können.Das entsprechende Apple-Patent thematisiert einen „Stift mit Display“. Das Anzeigefeld soll sowohl einen virtuellen Indikator bezüglich der verwendeten Farbe anzeigen als auch unter Umständen Touch-Optionen bereitstellen, über die Nutzer einen anderen Farbton festlegen können. Alternativ sind Bedienmöglichkeiten an anderen Positionen des Stifts denkbar.Sobald der Nutzer die gewünschte Farbe mithilfe der Bedienelemente am Stift bestimmt hat, zeigt das Display die jeweilige Farbe an. Die jeweilige iPad-App, mit der der Stift in dem Moment interagiert, springt ebenfalls auf die vom Anwender bestimmte Farbe um. Zusätzlich könnte der Pencil über zusätzliche Sensoren verfügen, die Farben von vorhandenen Display-Darstellungen oder gar physischen Objekten erkennen – wenn Nutzer den Stift darauf halten, würde der Pencil automatisch zu der erkannten Farbe wechseln.Der Farb-Indikator des Apple Pencils kann beispielsweise nahe der Schreibspitze positioniert sein, so das Unternehmen in der Patentbeschreibung. In jedem Fall soll das kleine Display an einer geeigneten Stelle platziert sein, an der es sich gut erkennen lässt.