Faltbares iPhone: Apple verfeinert die Idee eines umlaufenden Displays

Bestehender Patentantrag erweitert

Transparente umlaufende Struktur

Erste Patente bereits 2011 eingereicht

Die Konstruktion von faltbaren Smartphones stellt die Hersteller vor etliche Herausforderungen, die nicht leicht zu meistern sind. Diese schmerzliche Erfahrung machte zuletzt unter anderem Samsung mit dem erst präsentierten und dann zeitweilig zurückgezogenen Galaxy Fold. Derlei Schwierigkeiten halten Apple jedoch offenbar nicht davon ab, weiterhin die technische Entwicklung im Hinblick auf ein faltbares iPhone voranzutreiben.Das kalifornische Unternehmen hat jetzt einen bereits bestehenden Patentantrag vom April 2018 erweitert, in dem ein faltbares Gerät beschrieben wird. In der Ergänzung , welche jetzt vom US Patent & Trademark Office (USPTO) veröffentlicht wurde, geht es um die Möglichkeiten eines umlaufenden Displays. Insbesondere widmet sich Apple darin der Anzeige von Inhalten auf allen Teilen eines solchen Touchscreens.Der Unterschied zu den Apple bereits in den zurückliegenden Jahren erteilten Patenten: Im jetzigen Antrag beschreibt das Unternehmen eine transparente Struktur, welche die Außenseiten des Geräts vollständig umschließt. Auch an den Rändern ließen sich daher Inhalte anzeigen, etwa auf die eine oder andere Weise plastisch hervorgehobene Informationen. Die Technik kann aber vermutlich darüber hinaus zusätzlich für spezielle Design-Effekte zum Einsatz kommen, allerdings nennt Apple in dem Patentantrag keine ausdrücklichen Details.Apples erste Schutzschriften im Zusammenhang mit faltbaren iPhones und iPads datieren aus dem Jahr 2011. Mittlerweile verfügt das kalifornische Unternehmen über ein sehr umfangreiches Portfolio an Patenten, welche sich mit dieser Technologie beschäftigen. Informationen darüber, ob Apple bereits entsprechende Geräte in der Pipeline hat, liegen bislang nicht vor. Das Unternehmen reicht regelmäßig Anträge ein, ohne dass diese zwingend im Zusammenhang mit tatsächlichen Produktentwicklungen stehen müssen.