10 Jahre Emojis auf dem iPhone: Die kleinen Piktogramme im Wandel der Zeit

Emojis sind von iPhones kaum noch wegzudenken. Dabei waren die kleinen Piktogramme zum Marktstart des ersten iPhones im Jahr 2007 noch gar nicht auf Apples Smartphone vertreten. Erst im Jahr 2008 (und zunächst nur in Japan) veröffentlichte Apple mit Phone OS 2.2 die fortan vielgenutzte Emoji-Tastatur für das iPhone. Außerhalb Japans ließ sich das Feature über Drittanbieter-Tools freischalten. Zum 10-jährigen Jubiläum hat Emojipedia zahlreiche der früheren Emoji-Symbole mit den heutigen Varianten verglichen.Die Anzahl der verfügbaren Emojis stieg seit der Erstvorstellung im Jahr 2008 rapide an. Während zunächst 471 Exemplare zur Auswahl standen, sind es mittlerweile 2.776. Der höhere Wert hängt auch mit den inzwischen vielfältigeren Gender- und Hautfarben-Abbildungen des jeweils gleichen Emojis zusammen.Über den direkten Vergleich zwischen den alten und neuen Piktogrammen sowie Ideogrammen zeigt sich, wie viel sich in den letzten zehn Jahren verändert hat. Außer den inhaltlichen Anpassungen fällt direkt die höhere Auflösung der Symbole auf. Da Apple die Retina-Auflösung erst mit dem iPhone 4 (2010) einführte, waren Emojis zuvor noch entsprechend pixelig. Zudem wechselte Apple im Zuge der höher aufgelösten Displays vor einigen Jahren zu dreidimensionaleren, detaillierteren Varianten.