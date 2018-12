Neue Display-Technologie: Wie Apple 2019 mit Y-OCTA das iPhone dünner machen will

Der Nachfolger des iPhone XS könnte ein neuartiges Display bekommen.

Glaubt man Spekulationen von Analysten , dann bleibt das Design der iPhones im kommenden Jahr unverändert. Neue Berichte aus dem Umfeld von Zulieferern legen jedoch nahe, dass sich diesen Voraussagen zum Trotz etwas tun wird: Durch den Einsatz einer neuen Display-Technologie könnten zumindest einige Geräte, die Apple 2019 vorstellen wird, dünner sein als die aktuellen.Zum Einsatz kommen sollen OLED-Panels von Samsung, bei denen die berührungsempfindliche Komponente vollständig ins Display integriert ist. Das berichtet das koreanische Nachrichtenportal ETNews . Diese von Samsung "Y-OCTA" genannte Technologie erlaubt es, dünnere und leichtere Smartphones zu produzieren. Außerdem lassen sich derartige Panels kostengünstiger produzieren als herkömmliche.Apple hat sich offenbar bereits entschieden, diese OLED-Panels in zukünftigen iPhones zu verwenden. Entsprechende Entwicklungs- und Produktionsaufträge seien bereits an Samsung Display erteilt worden, berichtet ETNews. Zum Einsatz kommen könnten die neuartigen Displays schon im Jahr 2019. Allerdings werden sie zunächst wegen begrenzter Produktionskapazitäten wohl nur in relativ geringen Stückzahlen zur Verfügung stehen. Das spricht dafür, dass Apple anfänglich nur die High-End-Modelle damit bestückt und die neue Technik erst nach und nach in allen iPhones einsetzt.Bei Y-OCTA besteht der berührungsempfindliche Teil eines Displays nicht mehr aus einer dünnen Folie. Das Panel wird direkt mit den Elektroden für den Touch-Sensor beschichtet. Ob auf diese Art und Weise auch druckempfindliche Bereiche integriert werden können, ist zurzeit nicht bekannt.