Analystin prophezeit: iPhone-Design 2019 bleibt gleich

iPhone Xr

Quelle: Apple iPhone XrQuelle: Apple

Am Design von iPhone XR, XS und XS Max wird sich 2019 nichts ändern. Das prophezeit zumindest die Analystin Anne Lee, die für die japanische Finanzholding Nomura arbeitet, in einem aktuellen Bericht für die Kunden des Unternehmens. Wie die US-amerikanische Wochenzeitung Barron's auf ihrer Website meldet, werden Lee zufolge die im kommenden Jahr erwarteten neuen Geräte dieselben Gehäusemaße und Displays aufweisen wie die aktuelle Generation.Allerdings erwartet die Nomura-Analystin, dass sich im Inneren der iPhones etwas tun könnte. "Wir glauben, … dass es zusätzliche Funktionen in Sachen 'Augmented Reality' (AR) geben wird", schreibt Lee in ihrem Bericht. Änderungen des Designs fasse Apple wohl erst für 2020 ins Auge, da dann unter anderem die Unterstützung des schnelleren Mobilfunkstandards 5G auf dem Programm stehe, ebenso wie ein umfassenderes AR-System.Eine Folge des ausbleibenden Redesigns dürften Lee zufolge sinkende Absatzzahlen sein. Die Analystin erwartet, dass Apple im gesamten Fiskaljahr 2019 204 Millionen iPhones absetzen wird, 2018 sollen es 213 Millionen gewesen sein. 2020 könnte es ein weiteres Absinken auf 200 Millionen Einheiten geben.Apple gibt traditionell zu derartigen Berichten keine Stellungnahmen ab. Eigene Prognosen des Unternehmens sind nicht zu erwarten, schließlich hat es erst vor wenigen Wochen bekanntgegeben, dass zukünftig keine Angaben zu verkauften Geräten mehr getätigt werden. Die Voraussagen der Analystin könnten sich negativ auf den Kurs der Apple-Aktie auswirken, der sich ohnehin seit Wochen abwärts bewegt.