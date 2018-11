Neue AirPods: Eintragung bei der Bluetooth-SIG weist auf neue Modelle hin

Vor fast zwei Jahren erschienen Apples kabellose In-Ear-Kopfhörer "AirPods" . Eigentlich hatte Apple die Kopfhörer schon für Oktober 2016 angekündigt, die Auslieferung musste aber auf Dezember 2016 verschoben werden. Nach dem offiziellen Marktstart konnte Apple die Nachfrage kaum befriedigen – bis Spätsommer 2017 waren Apples AirPods vielerorts vergriffen.Schon Ende 2017 zeigte Apple ein verändertes AirPod-Ladecase, welches sich nicht nur Laden per Lightning-Anschluss, sondern auch drahtloses Aufladen unterstützt. Genau so wie die zeitgleich gezeigte AirPower-Ladestation lässt das drahtlose Ladecase aber auf sich warten:Die Bluetooth Special Interest Group, unter anderem verantwortlich für Zertifizierung von Bluetooth-Zubehör, veröffentlichte kürzlich Informationen zu noch nicht erschienenen AirPod-Kopfhörern. In der Datenbank der Bluetooth-SIG ist zu lesen, dass Apple die Zertifizierung einer neuen Hardware-Revision abgeschlossen hat – die aktuellen AirPod-Kopfhörer laufen unter der Revision 1.0, zertifiziert wurde nun Revision 1.1.Ferner geht aus der Beschreibung hervor, dass die aktualisierte Hardware-Version Bluetooth 5.0 unterstützt. Die neue Bluetooth-Variante bringt zwar für Audio nur Detailverbesserungen mit, soll aber auch grundsätzlich die Akkulaufzeit sowie die Reichweite deutlich erhöhen. In der Freigabe sind zwei Modellnummern gelistet – wahrscheinlich ist damit der linke und rechte AirPod gemeint. Schon jetzt hat der linke und der rechte AirPod unterschiedliche Modellnummern.Wann mit der aktualisierten Version zu rechnen ist und ob diese bereits über ein drahtlos aufladbares Case verfügt, ist derzeit noch nicht bekannt. Mit großer Sicherheit wird Apple die neue Variante nicht mehr vor dem Weihnachtsgeschäft 2018 auf den Markt bringen, sondern wahrscheinlich erst im Frühjahr 2019.