AirPods: Nachfolgegeneration für 2018 erwartet

Die AirPods zeigen deutlich, wie Apple sich die Welt der Zukunft vorstellt: drahtlos. Nicht einmal untereinander sind die beiden Ohrstöpsel mit einem Kabel verbunden; sämtliche Verbindungen laufen über Funk. Der Absatz des wohl wichtigsten Audio-Gerätes von Apple außerhalb der Marke Beats wurde von der Verantwortlichen bereits mehrmals gelobt, kratzte allein in den USA bereits nach gut einem halben Jahr an der Millionengrenze (MTN berichtete: ). Der bekannte Apple-Insider Ming-Chi Kuo erwartet für 2018 nochmal ein enormes Wachstum bei den Verkäufen und ist sich inzwischen auch sicher, dass Apple eine neue Generation vorbereitet.Die AirPods der 2. Generation sollen in der zweiten Jahreshälfte 2018 erscheinen, womöglich im Gefolge ebenfalls erneuerter EarPods des kommenden iPhones. Über funktionelle Neuerungen ist allerdings nur wenig bekannt - Kuo nennt lediglich eine verkleinerte Quartz-Komponente als Frequenzgeber.Eine Neuauflage der AirPods muss derweil unterschieden werden von einer Neuauflage des Ladecase für die AirPods. Dieses ist bereits offiziell bestätigt und von Apple für Anfang 2018 angekündigt. Wenn Kuos Zeitprognose zutrifft, werden Case und AirPods also nicht gleichzeitig aktualisiert. Das neue Ladecase erhält die Möglichkeit, kabellos aufgeladen zu werden, sodass auch das letzte Kabel in der Produktreihe ersetzbar wird. Es kommt wohl gleichzeitig mit der Aufladematte AirPower, Apples Lösung für das gleichzeitige kabellose Aufladen von iPhone, Apple Watch und AirPods über den Qi-Standard.Neben den künftigen AirPods äußerte sich Kuo in seiner jüngsten Mitteilung auch über die aktuelle Generation, für die Kaufwillige im Moment einen Monat Wartezeit in Kauf nehmen müssen. Die besonders geformten Akkus stellen demnach den Flaschenhals bei der Produktion dar. Für ein Weihnachtsgeschenk sind sie also nicht mehr rechtzeitig zu haben, doch für das kommende Jahr rechnet Kuo mit einer Entspannung und einem Absatzrekord von 26 Millionen verkauften Produkten.