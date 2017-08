Liefersituation bei AirPods entspannt sich langsam

Als Apple im vergangenen September das iPhone 7s ohne Klinkenanschluss für Kopfhörer vorstellte, wurde dies von neuen kabelfreien Bluetooth-Kopfhörern namens AirPods begleitet. Zunächst verzögerte sich der ursprünglich geplante Verkaufsstart aufgrund technischer Probleme, doch erschienen die Kopfhörer dann doch noch kurz vor Weihnachten. Seitdem sind die Kopfhörer sehr gefragt und die Wartezeit bei einer Direktbestellung mit 4 bis 6 Wochen recht hoch gewesen.Nachdem Apple die Produktion bei Auftragsfertigern ausgebaut hat (MTN berichtete: ), entspannt sich nun mit einigen Wochen Verzögerung die Liefersituation spürbar und die Lieferzeit hat sich mittlerweile halbiert. Mittlerweile werden bestellte AirPods von Apple bereits nach zwei bis drei Wochen versandt.Wem das aber immer noch zu lange dauert, der sollte einen Blick bei Einzelhändlern werfen, die teilweise deutlich bessere Lieferzeiten an den Tag legen. Ebenso schnell geht es beim Shop der Deutschen Telekom zu, wo die AirPods innerhalb weniger Tage versandt werden. Besonders lange sollte man aber mit einer Kaufentscheidung nicht warten, denn die Situation könnte sich in einem bis zwei Monaten bereits wieder verschlechtern.Wenn Apple die neuen iPhones vorstellt, könnte die Nachfrage nach den AirPods noch einmal signifikant zunehmen - sicherlich wird Apple keine Rückkehr zum Klinkenstecker in Betracht ziehen. Etwas versetzt startet auch noch das Weihnachtsgeschäft, sodass für das vierte Quartal mit einem hohen Interesse an AirPods zu rechnen ist.