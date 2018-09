AirPower vor dem Aus? Apple löscht alle Hinweise auf die Ladematte

Betreibt Apple Geschichtsklitterung?

Versteckte Hinweise belegen die Existenz

Die langerwartete Lade-Lösung AirPower sollte iPhone, Apple Watch und AirPods kabellos mit Energie versorgen können – gleichzeitig. Die Apple-Szene erwartete, dass Apple ihre Verfügbarkeit auf dem iPhone-Event "Gather round" am gestrigen Mittwoch ankündigt. Doch Pustekuchen: Der iPhone-Produzent verlor kein Wort über das Gerät, das 2017 vorgestellt wurde und 2018 in die Läden kommen sollte. Wer zur Zeit auf Apples Seiten sucht, bekommt vielmehr den Eindruck, der erfolgsverwöhnte Konzern wolle die Vorstellung ungeschehen machen. Hinweise auf die AirPower Station verschwinden nämlich zunehmend von der Online-Plattform des Herstellers.Unter Geschichtsklitterung versteht man die verfälschende Darstellung von historischen Zusammenhängen aus einer bestimmten Absicht heraus. Ein drastisches Beispiel stammt aus dem Roman "1984" von George Orwell, in dem der Protagonist die historische Wahrheit durch die Manipulation von Dokumenten nachträglich verändert. Schon beim Eintippen des Begriffes "AirPower" auf Apples Seiten fällt auf, dass das Wort – im Gegensatz zu allen anderen Produkten und Produktnamen – nicht wie gewohnt automatisch vervollständigt wird. Als Ergebnis der Suche tauchen dann die Seiten der neuen iPhone-Modelle auf, in denen Apple die Ladematte mit keinem Wort erwähnt. Die Produktseite, die das Gerät mit "bald erhältlich" angekündigt hatte, fehlt. Die Suche listet keines der einzigen drei Dokumente auf, in denen wir dann doch eine Erwähnung der Basisstation gefunden haben. Immerhin scheint Apple das Produkt aus diese Seiten nicht zu löschen, womit der Vorwurf der Überschrift wohl zu weit greift.In den Tiefen von Apples Homepage liegen noch drei Stellen, die die AirPower Station erwähnen oder zeigen. Zum einen findet sich ein Bild der Matte auf der Webpräsenz der AirPods. Auf der Abbildung liegen die AirPods im Case neben einem iPhone, daneben steht: "Optionales kabelloses Ladecase (Derzeit nicht erhältlich)". Den Namen der Ladematte nennt Apple dort nicht. Andere Hinweise stehen in zwei Pressemitteilungen, welche die allgemeine Suche ebenfalls nicht anzeigt. Mehr Glück hat jemand, der dieselbe Anfrage in die Such-Engine des "Newsrooms", also Apples Presse-Portals eingibt. Sowohl in der Mitteilung, in der Apple das "neue" iPhone X präsentiert als auch im entsprechenden Dokument der Modelle 8 und 8 Plus finden sich Abbildungen der AirPower Station. Die jeweils identische Bildunterschrift weist daraufhin, die neue von Apple entwickelte AirPower Basis komme 2018 auf den Markt. Sie könne iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig aufladen. In der Mitteilung zum iPhone 8/ 8 Plus hat Apple der Ladematte einen eigenen Abschnitt spendiert. Darin nennt das Unternehmen neben dem Termin die Zielgruppe: (Das Ladezubehör) "mit dem Anwender von iPhone 8, iPhone 8 Plus oder iPhone X gleichzeitig bis zu drei Geräte aufladen können, darunter Apple Watch Series 3 und ein neues optionales Ladecase für AirPods."