Apples Quartalsergebnis: Umsatzrückgänge, 19,97 Milliarden Dollar Gewinn

Was Apple verkündete

Zusammenfassung der Zahlen

Prognose für Januar bis März 2019

Apple hat soeben die Ergebnisse für das abgelaufene vierte Jahresquartal bekannt gegeben. In Apples Zählung handelt es sich um das erste Quartal 2019, denn das Geschäftsjahr beginnt bekanntlich schon am 1. Oktober. Die Apple-Welt blickte diesmal mit besonderer Spannung auf Apples Abschneiden, denn im Vorfeld gab es viel Unsicherheit. Apple musste sogar eine Umsatzwarnung abgeben, da die vor drei Monaten geäußerte Quartalsprognose nicht eingehalten werden kann. Als Begründung nannte Apple schwaches Abschneiden in China. Nachdem nun die offizielle Pressemitteilung erschienen ist, gibt es Klarheit. Wir fassen die wichtigsten Kennzahlen zusammen.1) Apple erzielte einen Umsatz in Höhe von 84.3 Milliarden Dollar. Die ursprüngliche Prognose hatte bei "89 bis 93 Milliarden Dollar", die korrigierte bei 84 Milliarden Dollar. Vergleicht man die Werte mit dem Vorjahr, so entspricht dies einem Rückgang um fünf Prozent. Der Gewinn lag bei 19,97 Milliarden Dollar und damit nur geringfügig unter den 20,1 Milliarden Dollar des Vorjahres.2) Apple dokumentiert keine Verkaufszahlen mehr, daher bleibt unbekannt, wie gut sich Mac, iPhone und iPad genau verkauften. Aus der Pressemitteilung geht lediglich hervor, dass der iPhone-Umsatz bei rund 52 Milliarden Dollar lag. Dies ist ebenfalls ein kräftiger Dämpfer – Apple nennt ein Minus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.3) Die Dienstesparte wuchs laut Apple auf 10,9 Milliarden Dollar Umsatz, was einem Plus von 19 Prozent entspricht. Die Umsätze von Mac und Wearables, Accessoires und Home-Produkten stiegen um 9 bis 33 Prozent.4) Gute Nachrichten für die iPad-Sparte: Die Umsätze legten um 17 Prozent zu. Auch wenn Apple nichts zu den Stückzahlen sagt, so konnte Apple zumindest erstmals seit längerer Zeit wieder ein ordentliches Plus melden.Wie üblich gibt es auch eine Prognose zum Abschneiden im laufenden Quartal. Apple rechnet damit, einen Umsatz in Höhe von 55 Milliarden bis $59 Milliarden Dollar zu erzielen. In der Pressemitteilung spricht Tim Cook davon, dass man natürlich enttäuscht angesichts der nicht erfüllten Erwartungen war. Allerdings zeigen die Daten, dass Apple insgesamt sehr stark aufgestellt sei. Die aktive Nutzerbasis sei höher denn je (1,4 Milliarden Anwender).