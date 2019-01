Analysten reagieren optimistisch auf Apples Quartalsbericht

Auf einem guten Weg hin zu einem Dienste-Anbieter

Gene Munster: „Ökosystem ist stärker als je zuvor.“

Melissa Fairbanks: „Aktie erst 2020 im Zuge von 5G wieder kaufen.“

Nach Apples Quartalsbericht gestern Abend haben sich Analysten zu Wort gemeldet, um die präsentierten Zahlen einzuordnen. Einige hat Bloomberg zusammengefasst . Im Großen und Ganzen liegt eine positive Stimmung in der Luft, das liegt auch an der Hinwendung Apples Richtung Dienstleistungen.Zunächst hat Bloomberg ein Interview mit Jonathan Curtis veröffentlicht, in dem der Portfolio-Manager von Franklin Technology Fund betont, die Apple-Aktie sei weiterhin fair bewertet. Er betont die guten Wachstumsraten in den Bereichen Wearables und Services. Der Kurs sei auch aufgrund der guten Aussichten besonders im Enterprise-Segment gestiegen. Curtis betont den hoffnungsvollen Wechsel vom Smartphone-Verkäufer hin zu einem Dienste-Anbieter. Apple habe aber noch einen langen Weg von der iPhone-Company hin zu einem Service-Provider vor sich.Gene Munster ist Analyst von Loup Ventures und sieht trotz des schwierigen Quartals Apples Ausgangsposition gut, um die Umsätze zu steigern. Das Ökosystem sei stärker denn je und das Unternehmen in der Lage, zum Ende des Jahres wieder zu zweistelligem Umsatzwachstum zurückzukehren. Für Munster bestand in der Verlangsamung der Abo-Zahlen im App Store einer der Schwerpunkte der Pressekonferenz zu den Quartalszahlen . Das Wachstum sei von 50 Prozent auf 30 Prozent mehr Abonnenten zurückgegangen. Der Fachmann betont jedoch, Apple habe 30 Millionen neuer Abonennten im vergangenen Geschäftsjahr gewonnen. Zum Service-Switch sagt Munster: „Das Wachstum der installierten Basis um 100 Millionen Geräte auf 1,4 Milliarden, kombiniert mit einem Wachstum von 19% beim Serviceumsatz und 33% bei bezahlten Abonnements, stellt eine Bestätigung des Apple-as-a-Service-Themas dar.“ Er erwartet, dass Apple 2019 die beste Aktie der fünf Technlogieriesen Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Alphabet (Google) sein wird.Jigyi Pan von IG Asien bemerkt, Apple trage schon Früchte der Bemühungen, andere Märkte zu erschließen. So erreichten die Sparten Wearables, Home und Accessoires hohe Umsatzsteigerungen. Daher sei die Aktie auch nach der Bekanntgabe gestiegen. Chris Caso und Melissa Fairbanks sind anderer Meinung. Die Analysten von Raymond James & Associates glauben, die Aktie werde weiter fallen und sei erst mit der 5G-Einführung 2020 wieder einen Kauf wert. Katy Huberty und ihre Kollegen bei Morgan Stanley schätzen, dass sich das Umsatzwachtum wieder beschleunigen wird. Sie nennen ausdrücklich iCloud und den chinesischen App Store als Beispiele. Neil Campling von der deutschen Investorenfirma Mirabaud Securities zeigt sich etwas enttäuscht von den Umsätzen bei Apples Diensten. Die Wachstumrate von 19 Prozent sei „nicht so hoch wie man es erwarten könnte“. Sie sei von 30 Prozent im Juni-Quartal und 27 Prozent im Septemberquartal gesunken. Er rechnet nicht damit, dass der Service-Sektor der neue Wachstumsmotor für Apple wird und verweist auf sinkende Abo-Einnahmen durch den Weggang von Spotify und Netflix.