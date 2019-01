Bericht: Mitte April startet Apples Streaming-Service

Inhalte teilweise kostenlos abrufbar

20 Serien, zunächst nicht lokalisiert

Apples Streaming-Service startet Mitte April. Das hat The Information in einem Artikel über Amazons Streaming-Pläne berichtet. Demnach hat Apple Inhalteanbieter über den Starttermin informiert, damit sich diese darauf vorbereiten können. Vermutlich präsentiert das Technologie-Unternehmen das neue Angebot in einer entsprechenden Präsentation und schaltete es im Laufe des Aprils gänzlich frei.Es gab bereits einige Berichte, der Dienst nehme Anfang 2019 seine Arbeit auf. Beobachter gehen davon aus, dass Apple neben einem Dutzend Eigenproduktionen auch Sendungen von Drittanbietern wie HBO und STARZ ausstrahlt. Ein Teil der Original-Produktionen soll Apple-Nutzern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das genaue Geschäftsmodell ist bisher nicht bekannt, allerdings häufen sich die Hinweise, dass der iPhone-Hersteller seine Filme und Serien über die bestehende TV-App ausliefert und mit „iTunes Filme und Serien“ zusammenführt. Zuletzt hatten TV-Hersteller, allen voran Samsung, angekündigt, die Apple-App in ihren Smart-TVs einzubinden. Auf einigen Seiten kursiert die Vermutung, Apple werde den Dienst mit anderen Abo-Angeboten – etwa Apple Music – bündeln.Der Startschuss soll dem Bericht zufolge zunächst nur in den USA erfolgen. Jedoch plane Apple noch im laufenden Jahr, das Sendegebiet auf über 100 Länder auszudehnen. Apple hat rund 20 Serien bei Produktionsgesellschaften in Auftrag gegeben, jedoch starten einige erst jetzt mit den Dreharbeiten. Dementsprechend rechnen Beobachter mit einem anfangs eingeschränktem Angebot, dass sich sukzessive erweitert. Das bisher bekannt gewordene Portfolio erstreckt sich von Kurzfilmen, Serien und Shows hin zu Spielfilmen sowie Dokumentationen. Der kalifornische Konzern hat eine Menge prominenter Manager und Produzenten von anderen Studios und Streaming-Diensten abgeworben, um hohe Qualität sicherzustellen. Zudem verantwortete Apple eine Menge namhafter Filmemacher samt prominenter Besetzung. Der Streaming-Service untersteht Eddy Cue, dem Herrscher über Apples Dienste-Sparte, der schon früh angekündigt hat, man achte absolut auf Qualität und Geld spiele keine (große) Rolle.