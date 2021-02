Kuo zum MacBook Pro 2021: Comeback der Schnittstellen – HDMI, SD Card, MagSafe

Comebacks: HDMI, SD Card, MagSafe

Die Apple-Welt wartet gespannt

Die Zeit der radikalen Verschlankungskuren scheint bei Apples Hardware erst einmal vorbei zu sein. Weder ist es derzeit beim Produktdesign das Anliegen, möglichst immer noch dünner zu fertigen, noch stehen weitere Anschluss-Streichungen bevor – sieht man einmal davon ab, dass vielen Beobachtern zufolge Lightning-lose iPhones denkbar sind. Im Falle des nächsten MacBook Pro sieht es hingegen sogar danach aus, dass sich Apple von der bisherigen Politik verabschiedet und wieder mehr Anschlüsse bietet. Vor einigen Wochen hatte Ming-Chi Kuo bereits über das Comeback des Magsafe-Ladesteckers berichtet, nun legt er mit weiteren Informationen nach.Kuos Informationen zufolge stehen "signifikante Spezifikations-Änderungen" an, als Zeitraum nennt er allerdings erst das zweite Halbjahr 2021. Dies wäre etwas später als bislang kursierende Prognosen. Als praktische Änderungen für Nutzer führt Kuo in seiner Analyse einen integrierten SD-Kartenleser sowie HDMI an. Man erinnere sich: Vor der Modellgeneration 2016, welche den Umstieg auf USB-C markierte, waren die beiden Anschlüsse über Jahre hinweg Standard. Der Wegfall sorgte für langanhaltende Diskussionen, da es sich nach Ansicht vieler um vollständig gängige und keinesfalls exotische Schnittstellen handelt. Kuos Angaben stammen offensichtlich aus Zuliefererkreisen, denn er erwähnt Genesys Logic als exklusiven Hersteller des SD-Readers.Das 2021er MacBook dürfte damit aus vielerlei Hinsicht ein spannendes Gerät werden. Neben der zu erwartenden Performance, welche die des aktuelle MacBook Pro 13" mit M1-Chip sicherlich noch einmal übertrifft, scheint Apple konsequent Kritikpunkte an den aktuellen Serien abzuarbeiten. Wie es im Januar hieß, verabschiedet sich Apple zudem von der Touch Bar, da sich die Lösung in der Praxis nicht wie erhofft bewährt hat. Laut Mark Gurman von Bloomberg könne man sich auch über eine neue Displaygeneration freuen – von heller und mehr Kontrast war in seinem Bericht zu lesen.