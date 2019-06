Microsoft To-do: Jetzt auch für Mac-Nutzer verfügbar

Aufgaben, Listen und mehr



Quelle: Mac App Store Quelle: Mac App Store

Synchronisation zwischen To-do und Outlook

Die schon seit längerem für iPhone und iPad erhältliche To-do-App von Microsoft bietet das Unternehmen aus Redmond ab jetzt auch für macOS an. Microsoft empfiehlt Nutzern die Software in erster Linie dazu, die eigene Produktivität zu steigern und einen organisierten Tagesablauf mithilfe fester Aufgabenpläne und entsprechender Benachrichtigungen zu optimieren.Die Hauptansicht der Benutzeroberfläche besteht aus der Seitenleiste und den jeweils ausgewählten To-do-Listen. Microsoft teilt den oberen Bereich der Seitenleiste in vier Kategorien ein, zu denen „Mein Tag“, „Wichtig“, „Geplant“ und „Aufgaben“ gehören. Nutzer erhalten so einen schnellen Überblick über die To-dos, die am dringendsten abgearbeitet werden sollen. Darüber hinaus gibt es für Anwender die Möglichkeit, eigene Listen anzulegen – zum Beispiel „Arbeit“, „Schule“ oder „Einkäufe“.Nutzer stehen für die einzelnen To-dos diverse Features zur Verfügung. Es lässt sich etwa festlegen, ob es sich um einmalige Aufgaben handelt oder ob der Nutzer in regelmäßigen Abständen an wiederkehrende Fälligkeiten erinnert werden soll. Auch Anmerkungen und Dateien (bis zu 25 Megabyte) sind zu Einträgen hinzufügbar. Listen lassen sich zudem per Farbe hervorheben. Außer der Synchronisations-Option zwischen der iOS- und macOS-App können Anwender Listen auch mit anderen Nutzern teilen. Darüber hinaus ist es möglich, die Einträge zwischen To-Do und Outlook abzugleichen. Microsoft To-do für Macs setzt Apple-Rechner mit mindestens macOS High Sierra (10.13) voraus. Die Anwendung ist gratis verfügbar (Store: ).