Messeteilnahme: Apple erstmals auf der Comic-Con als Aussteller

Ben Stiller präsentiert „Severance“ auf der Comic-Con

Macher und Schauspieler plaudern aus dem Nähkästchen

Die Comic-Con in San Diego ist die größte Comic-Messe der Welt. Seit 1970 geben sich im Convention Center der kalifornischen Millionenstadt zahllose Medienschaffende aus Literatur, Film und Fernsehen sowie Fans und vor allem Cosplayer ein Stelldichein. Die diesjährige Veranstaltung, welche vom 21. bis 24. Juli stattfindet, hat einen äußerst prominenten Neuzugang zu vermelden: Erstmals ist Apple auf der Comic-Con vertreten – und zwar mit dem Team von Apple TV+ und zahlreichen bekannten Gästen.Apple will auf der Messe sechs der beliebtesten und erfolgreichsten Original-Serien des hauseigenen Streamingdienstes mit Präsentationen und Podiumsdiskussionen ins Licht der Öffentlichkeit rücken. Das geht aus einer Mitteilung des kalifornischen Unternehmens hervor. Anwesend sein werden nicht nur Mitarbeiter des Konzerns, sondern auch zahlreiche Produzenten und vor allem Schauspieler. Prominentester Gast ist ohne Zweifel der Hollywoodstar Ben Stiller, Executive Producer und Regisseur einiger Folgen von „Severance“.Stiller wird gemeinsam mit dem Serienentwickler Dan Erickson im Panel vertreten sein, dort sitzen mit Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Dichen Lachman and Jen Tullock auch fünf Darsteller, welche die bislang neun Folgen des Science-Fiction-Thrillers prägen. Besucher der Comic-Con können zudem in die Welt von „Severance“ eintauchen, Apple präsentiert hierfür eine „immersive Installation“, die Fans in die Welt des fiktiven Unternehmens „Lumon Industries“ entführt.Darüber hinaus plaudern Macher und Schauspieler weiterer Serien aus dem Nähkästchen, beispielsweise die Produzenten von „Mythic Quest“, Megan Ganz und David Hornsby. Letzterer spielt in dem Comedy-Format auch eine der Hauptrollen. Im prominent besetzten Panel sitzt er gemeinsam mit weiteren Darstellern, unter anderem Charlotte Nicdao und Danny Pudi. Apple präsentiert auf der Comic-Con zudem die Serien „Foundation“, „See“ und „Invasion“ sowie natürlich „For All Mankind“. Darüber hinaus veranstaltet das kalifornische Unternehmen eine Podiumsdiskussion, in welcher die Macher von vier Serien erzählen, wie sie deren imaginären Welten entwickelt haben. Zudem gibt es Vorschauen auf kommende Episoden und ein erstes Appetithäppchen der zweiten Staffel von „Foundation“, welche voraussichtlich Anfang 2023 auf Apple TV+ verfügbar sein wird.