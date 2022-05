Neu bei Apple TV+ und Apple Arcade: Dino-Doku und Spielfilm „Fingernails“ +++ Fun-Racer mit „Family Guy“-Charakteren

Dino-Doku „Ein Planet vor unserer Zeit“ auf Apple TV+, neuer Sci-Fi-Spielfilm

Apples Dienste-Sparte erweist sich als überaus gewinnbringend: Das Wachstum dieses Segments nahm im ersten Jahresquartal 2022 um 17 Prozent zu, die Marge liegt dem Unternehmen zufolge gar bei 72,6 Prozent. Neben dem Musik-Streaming-Dienst, welcher wohl bald um eine gesonderte App für Anhänger klassischer Musik erweitert werden dürfte, möchte der Konzern auch mit seinem Video-on-Demand Service Apple TV+ und dem Spiele-Katalog Apple Arcade überzeugen. Einige der Neuzugänge sind sowohl für bestehende Abonnenten als auch für Neukunden besonders interessant: Ab heute findet sich eine Serie über Dinosaurier im Portfolio, außerdem sicherte sich Cupertino die Rechte an einem neuen Spielfilm. Bei Apple Arcade sorgt ein Fun-Racer mit bekannten Charakteren für Furore.Nutzer von Apple TV+ können ab sofort ihr Wissen über Dinosaurier erweitern: Die Serieumfasst insgesamt fünf Episoden, die erste davon ist seit heute verfügbar. Jeden Tag folgt eine weitere Episode. Die Produktion geht keine Kompromisse ein: Die Inhalte trumpfen mit spektakulären computergenerierten Animationen in 4K und Dolby Atmos auf. Jede Folge widmet sich einem anderen Biotop: Den Auftakt machen an den Küsten beheimatete Tiere.Einem aktuellen Bericht von Deadline zufolge habe sich Apple außerdem im Vorfeld des Film-Festivals in Cannes die Rechte angesichert. Anna (gespielt von Jessie Buckley) überkommen Zweifel an der Beziehung zu ihrem Ehemann. Sie beschließt, als Assistentin in einem Institut mit dem Lehrer Trevor (Riz Ahmed) zusammenzuarbeiten. In dem Sci-Fi-Drama kommen Tests zum Einsatz, die bescheinigen sollen, ob Paare ineinander verliebt sind.Fun-Racer erfreuen sich hoher Beliebtheit, das Genre verspricht meist kurzweilige und unterhaltsame Partien mit Freunden. Auf Apple Arcade steht ab sofort ein weiterer Vertreter namensmit einer außergewöhnlich Auswahl an Charakteren zur Verfügung: Diese entspringen den bekannten Seriensowie. Die 16 Strecken fügen sich thematisch ein, neben einer Einzelspieler-Kampagne sind zudem Mehrspieler-Partien mit insgesamt acht Teilnehmern möglich.