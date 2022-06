Apple sichert sich Fußball-Übertragungsrechte – Major League Soccer künftig exklusiv via TV-App und -Website

10 Jahre Übertragungsrechte für MLS

Apple hat sich die weltweiten Übertragungsrechte an der Major League Soccer (MLS) gesichert. Die Spiele der US-Fußballliga werden ab 2023 exklusiv über die Apple-TV-App zu sehen sein, so das Unternehmen. Nachdem Apple bereits seit einiger Zeit im Rahmen des "Friday Night Baseball" einzelne Übertragungen der amerikanischen Major League Baseball (MLB) ausstrahlt, sind Fußballspiele die nächsten Sportveranstaltungen in Apples Streaming-Portfolio. Die Fußballrechte hat Apple für einen langen Zeitraum inne. Ein Abo von TV+ reicht jedoch nicht, um alle Spiele zu sehen.Wer sich für Fußballspiele der Major League Soccer interessiert und die Begegnungen via Fernseher oder anderem Gerät anschauen möchte, benötigt dazu in Zukunft ein Abonnement bei Apple. Von 2023 bis einschließlich 2032 sind die Spiele der US-Profiliga exklusiv über Apples Streamingdienste zu sehen – also für rund 10 Jahre. Die lange Vertragslaufzeit verdeutlicht Apples Absicht, sich in den kommenden Jahren als wichtige Übertragungsplattform für Sport-Events zu etablieren.Apple spricht von einer "historischen Premiere für eine große Profi-Sportliga". Kunden können demzufolge alle Begegnungen der Major League Soccer sehen – inklusive Leagues Cup sowie einzelne MLS Next Pro- und MLS Next-Spiele. Kommentatoren sprechen wahlweise auf Englisch oder Spanisch – bei Beteiligung kanadischer Teams zusätzlich auf Französisch. Auch wöchentliche Liveshows mit Highlights, Analysen und Blicken hinter die Kulissen der einzelnen Vereine sind geplant.Es gibt keine regionalen Einschränkungen oder Sperren. Alle genannten MLS-Events sind weltweit gleichermaßen verfügbar. Benötigt wird ein Endgerät mit Apples TV-App. Dazu zählen außer den hauseigenen Produkten des Unternehmens wie iPhone und Co. auch viele Smart-TVs sowie Streaming-Gadgets wie Doku, Amazon Fire TV oder Chromecast mit Google TV. Alternativ stehen die Übertragungen auch via Web-Browser bereit.Apple wird die Spiele der Major League Soccer über einen gesonderten (kostenpflichtigen) Streamingservice innerhalb der TV-App zur Verfügung stellen. Das Unternehmen gibt Abonnenten von TV+ zudem die Möglichkeit, "eine große Auswahl" an MLS-Spielen im Rahmen ihres bestehenden Abonnements zu schauen. Eine kleinere Anzahl an Spielen ist sogar komplett kostenfrei abrufbar. Wer alle Spiele schauen möchte, benötigt aber in jedem Fall ein neues MLS-Abo – "nur" TV+ reicht dazu nicht aus. Die Preise für den neuen Service sind noch nicht bekannt.