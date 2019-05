Meine Lehren bei Apple – Ahrendts spricht über ihre Zeit in Cupertino

Lehre 1: Herkunft

Lehre 2: Geschwindigkeit

Lehre 3: Verantwortung

Als Angela Ahrendts im Frühjahr 2013 über das Thema "The Power of Human Energy" referierte und auf der TEDxHollywood eine Bühne bekommen hatte, brachte ihr das nicht nur Applaus, sondern auch eine neue Aufgabe ein. Zu den prominenten Zuhörern im Saal zählte Apple-CEO Tim Cook, dem in diesem Moment klar wurde, wer die perfekte Person für Apples Retail-Bereich sei. Das Gespräch mit Cook bezeichnet Ahrendts als ein Schlüsselerlebnis – er sei so ruhig, so tiefsinnig aufgetreten, alleine schon durch die Art und Weise, wie er mit ihr redete. Noch nie zuvor habe sie eine ähnliche Interaktion mit anderen Personen erlebt. 2014 wechselte Ahrendts zu Apple, ließ ihre Rolle als CEO von Burberry hinter sich und wurde zu eine der wichtigsten Figuren der Apple-Welt. Die vertraute Modewelt zu verlassen und stattdessen ins Technik-Universum zu wechseln, war laut Ahrendts ein Schritt, der sie zunächst unsicher machte. Sechs Monate lang sei sie daher eher stiller Beobachter gewesen, um Selbstsicherheit zu gewinnen.Eine wichtige Lektion bei Apple sei gewesen, niemals die Herkunft zu vergessen. Damit gemeint ist nicht nur die persönliche Geschichte, sondern auch die des Produkts. Im Falle der Apple Stores bedeutete dieser Grundsatz, Gewinnmaximierung nicht als wichtigstes Ziel zu sehen. Stattdessen sei es von je her die Aufgabe der Stores gewesen, das Leben der Besucher zu bereichern – man erinnere sich an die Anfangstage, als Apple Nutzer dazu einlud, in den Stores nach Belieben ihre privaten Videos schneiden zu können.Apples gigantischer Retail-Bereich mit 55.000 Beschäftigten (Stand 2014) ließ Ahrendts über ihre Rolle nachdenken. Als Visionärin bezeichnet sie sich zwar nicht, wohl aber als "Brand Builder", um Marken zu schaffen und in die Zukunft zu führen. Bei Apple habe sie gelernt, was Geschwindigkeit bedeute, denn der Technik-Markt verändere sich besonders schnell. Kunden erwarten von den Unternehmen, sich sofort anzupassen. Für den Umgang mit den Mitarbeitern bedeutete dies, ebenfalls von alten Arbeitsweisen wie Service-Handbüchern oder herkömmlichen Besprechungen wegkommen zu müssen. Stattdessen führte Ahrendts kurze Video-Clips ein, damit sich die 70.000 Mitarbeiter (Stand 2018) wie eine Einheit fühlten.Als dritte große Lehre sieht Ahrendts das Thema "Verantwortung" an. Die Zeit bei Apple habe ihr nahegebracht, dass man eine größere Verantwortung habe, als nur Geschäfte zu führen oder viele Smartphones zu verkaufen. Es gehe viel mehr darum, wie das Leben der Menschen zu verbessern ist – durch Technologie, Kunst und Menschlichkeit. Ein Ausdruck dieser Überzeugung seien die kostenlosen "Today at Apple"-Veranstaltungen in den Stores, welche nicht nur Besucher anziehen, sondern diesen auch dabei helfen, bessere Fotografen, Musiker oder Entwickler zu werden. Das komplette Gespräch mit Ahrendts lässt sich im Linkedin-Podcast " Hello Monday " anhören.