Massenfertigung des iPhone X soll sich verzögern

Marktforscher Christopher Caso sieht mit Blick auf Apples Zulieferkette weitere Verzögerung bei der Produktion des iPhone X aufkommen. Demnach deutet alles darauf hin, dass die Massenfertigung erst Mitte Oktober beginnen kann. Dies ist umso bedauerlicher, da Apple bereits mit Präsentation des iPhone X, vermutlich aufgrund von Engpässen, den Verkaufsstart auf Anfang November gelegt hatte.Welche Probleme im Detail für die Verzögerungen verantwortlich sind, sofern der Bericht denn tatsächlich zutrifft, lässt Caso in dem Investorenbericht offen. Er ist aber davon überzeugt, dass die Verzögerungen nicht nur Auswirkungen auf das jetzige Quartal, sondern auch auf das kommende Quartal haben wird.Immerhin sieht er bezüglich des iPhone-Vertriebs auch positive Kennzahlen. So hat sich offenbar die Smartphone-Nachfrage in China erhöht. Dies dürfte Smartphone-Hersteller einschließlich Apple höhere Umsätze bescheren, wobei Caso nicht darauf eingeht, inwiefern eine schlechte Verfügbarkeit des iPhone X sich hierauf auswirken könnte.Trotz dieser pessimistischen Marktanalyse erscheint es aktuell eher unwahrscheinlich, dass Apple den Verkaufsstart des iPhone X verschiebt. Es könnte aber dazu kommen, dass mit der Vorbestellungsphase ab dem 27. Oktober die Lieferzeiten für das iPhone X sehr schnell ansteigen werden, auch wenn Apple eine Woche später ab dem 3. November die ersten iPhone X ausliefern kann.