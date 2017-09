iPhone, Apple TV und Apple Watch: Lieferzeiten steigen

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Apple Watch Series 3

Apple TV 4K

Neue Apple-Produkte und Lieferverzögerungen gehören fest zusammen. In den mehr als 15 Jahren, die wir MacTechNews nun schon betreiben, kam es eher selten vor, dass man bei ganz neuen Geräten nicht viel Geduld mitbringen musste. Während reine Aktualisierungen ("MacBook Pro erhält schnelleren Prozessor") selten für Verknappung sorgen, sind neue Generationen oft auf Wochen vergriffen. Es kommt daher nicht überraschend, dass die heute erstmals zum Verkauf bzw. zur Vorbestellung angebotenen Baureihen ebenfalls mit steigenden Lieferprognosen versehen sind. Wir fassen zusammen, was aus "am 22.9." verfügbar inzwischen geworden ist.Sie interessieren sich für ein iPhone 8 mit silbernem Gehäuse? Dann gibt es gute Nachrichten. Sowohl mit 64 GB als auch mit 256 GB sind die Geräte noch sofort verfügbar. Wenn es das goldene Gehäuse sein soll, vergeht eine Woche mehr bis zur Auslieferung. Space Grau ist momentan ebenfalls direkt zum 22. September verfügbar - die seit geraumer Zeit beliebteste Gehäusevariante liegt mit Sicherheit auch in den größten Stückzahlen auf Lager.Mit 5,5"-Display, 64 GB und in Silber vergehen laut Apples Prognose bis zu zwei Wochen, die Variante mit 64 GB ist direkt zum 22.9. verfügbar. Genauso verhält es sich auch mit dem Gold-Gehäuse. Bei Space Grau stieg die Lieferzeit für beide Varianten auf bis zu zwei Wochen.Beim iPhone 8 kann Apple somit der Nachfrage gut entsprechen. In Jahren, wenn nur eine neue Modellreihe erschien, war meist wenige Stunden nach Start der Vorbestellungsphase schon die erste Charge komplett ausverkauft.(Zum Store: Bei der dritten Generation der Apple Watch steigen die Lieferzeiten schneller. Während die kleine Variante mit 38 mm noch schnell zu haben ist, rechnet Apple bei den größeren Gehäusen bereits mit bis zu drei Wochen Wartezeit. Die reinen GPS-Modelle sind dabei schneller verfügbar als die Serien mit integriertem Mobilfunkchip. Mit Edelstahl-Gehäuse liegen beide Watch-Größen inzwischen bei 2-3 Wochen. Besonders lange auf sich warten lässt die Apple Watch Edition - Apple spricht von bis zu fünf Wochen Lieferzeit.(Zum Store: Das neue Apple TV gibt es in zwei Varianten, nämlich mit 32 und mit 64 GB Speicherkapazität. Fünf bis sieben Werktage prognostiziert Apple für die 199 Euro teure Version, mit der maximalen Speicherausstattung sind es zwei bis drei Wochen. Die Vorgängerversion ist ebenfalls mit fünf bis sieben Tagen Wartezeit erhältlich.