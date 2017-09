iPhone 8 mit verhaltener Nachfrage - viele Bestellungen der Apple Watch 3 mit LTE-Chip

iPhone 8 leidet unter iPhone X

LTE der Renner bei der Apple Watch Series 3

Ein zweigeteiltes Bild ergibt sich für Apple, wenn es um den ersten messbaren Nachfragespiegel der neuen Produkte geht. Während das neue iPhone 8 im Vergleich zu Vorgängergenerationen auf sehr mäßiges Kaufinteresse bei den Kunden trifft, schießt die Nachfrage bei der aktualisierten Apple Watch mit Mobilfunkchip offensichtlich durch die Decke. Dieses Gesamtbild bestätigen nicht nur die aktuellen Lieferzeiten, sondern auch Einblicke hinter den Kulissen von Apple-Beobachter Ming-Chi Kuo.Natürlich ist der Vergleich zwischen iPhone 8, bzw. 8 Plus und den direkten Vorgängern nicht ganz fair. Denn immerhin stand es auf der iPhone-Keynote vergangene Woche ganz im Schatten des iPhone X, welches aufgrund von Verzögerungen im Zeitplan erst ab November ausgeliefert wird, während die Vorgänger alle als Top-Modelle an den Verkaufsstart gingen. Nichtsdestotrotz ist es auffällig, dass noch am fünften Tag der Vorbestellungsphase sämtliche Modellvarianten des Gerätes Lieferzeiten von nur 1 bis 2 Wochen aufweisen.Es ist anzunehmen, dass das OLED-iPhone mit Gesichtsscanner die heutige Nachfrage für das iPhone 8 kannibalisiert. Denn diejenige Kundschaft, die stets das neueste und beste von Apple haben will, wird jetzt sicherlich auf das iPhone X warten. Kuo geht davon aus, dass diese verschobene iPhone-Nachfrage auch in Apples Geschäftsergebnis für das aktuelle Quartal Spuren hinterlässt und den Umsatz reduziert.Geradezu spiegelbildlich sieht die Situation bei der Apple Watch Series 3 aus, zumindest was die Ausführung mit LTE-Chip angeht. Heutige Besteller müssen bereits 3 bis 4 Wochen auf ihr Gerät warten. Kuo gibt in seiner Investorennotiz zu, dass er vor dem Event davon ausging, dass etwa 30 bis 40 Prozent der Apple-Watch-Produktion auf die LTE-Variante entfallen. Jetzt beobachte er aber einen Anteil von 80 bis 90 Prozent. Dafür macht er den geringen Preisaufschlag von 80 Euro verantwortlich, den Kunden für die LTE-Watch im Vergleich zur Apple Watch Series 3 ohne Mobilfunkchip zahlen müssen.