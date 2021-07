Zweitteuerste Übernahme der Apple-Geschichte voraus? Kauf von Reese Witherspoons Medienunternehmen im Gespräch

Witherspoon produziert für TV, Bücher und weitere Plattformen

Ein noch junges Unternehmen

Apple ist beim Kauf anderer Unternehmen eher vorsichtig. Zwar übernimmt Apple häufiger kleine Anbieter, um sich deren Patente sowie talentiertes Personal zu sichern, die wirklichen Großübernahmen sind aber selten. Anders als beispielsweise Microsoft, dort tut man sich mit milliardenschweren Akquisitionen bekanntlich wesentlich leichter, überschritt Apple nur zweimal jene Marke. Für Beats legte man drei Milliarden, für Intels Modemabteilung eine Milliarde Dollar auf den Tisch. Allerdings bahnt sich nun möglicherweise die dritte neunstellige Transaktion für Cupertino an, es geht um ein Medienunternehmen. Deren Gründerin ist niemand sonst als die bekannte Schauspielerin Reese Witherspoon.Besagtes Unternehmen namens "Hello Sunshine" ist seit einigen Monaten am Verkauf interessiert, nachdem es von mehreren Seiten Angebote bekommen hatte. Wie es im Bericht des Wall Street Journals heißt, zählt auch Apple zu den Parteien, die ernsthaft bezüglich einer Übernahme verhandeln. Die Größenordnung wird von Marktbeobachtern bei mehr als einer Milliarde Dollar taxiert. Allerdings laufen die Gespräche noch, ohne dass eine Einigung in trockenen Tüchern ist. Für Apple wäre die Zusammenarbeit mit Witherspoon insofern nicht neu, als man schon in der Produktion "The Morning Show" für Apple TV+ kooperiert. Auch die Produktion von Apples "Truth Be Told" unterliegt Hello Sunshine.Gegründet wurde das Medienunternehmen übrigens erst vor fünf Jahren, legte aber in der kurzen Zeit eine beachtliche Karriere hin. Als Ziel galt damals, Inhalte für TV, Bücher und andere Plattformen zu produzieren – und vor allem Frauen in den Mittelpunkt zu stellen. Für Apple böte die Übernahme eine Chance, das Angebot des Streaming-Dienstes schneller ausbauen sowie bestehenden Content übernehmen zu können. Weiterhin setzt Apple jedoch auf Exklusivität und nicht auf Drittanbieter-Produktionen, die jeder andere Streaming-Dienst auch anbietet.