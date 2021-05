Magic Keyboard für iMac M1: So funktioniert Touch ID über Bluetooth - auch mit anderen M1-Macs

Touch ID arbeitet mit speziell gesicherter Verbindung



Magic Keyboard speichert keine Fingerabdrücke

Fingerabdrucksensor funktioniert nicht mit Intel-Macs

Das Magic Keyboard mit Touch ID ist bislang nicht einzeln erhältlich. Wer Apples neue Bluetooth-Tastatur erwerben möchte, muss daher einen iMac 24" ordern, in dessen Lieferumfang sie – außer beim Basismodell – standardmäßig enthalten ist. Allerdings steht zu erwarten, dass Apple sie künftig auch als separates Zubehör anbieten wird, denn das Magic Keyboard mit Fingerabdrucksensor lässt sich auch mit anderen Macs nutzen – sofern in diesen ein M1-Chip arbeitet. Besitzer von Intel-Macs müssen auf ein Update hoffen.Anders als bei iPhones, iPads und MacBooks kommt beim Magic Keyboard mit Touch ID naturgemäß keine Hardwareverbindung zwischen Fingerabdrucksensor und eigentlichem Computer zum Einsatz. Apple nimmt die Einführung der neuen Bluetooth-Tastatur daher zum Anlass, die Technik in einem englischsprachigen Support-Dokument näher zu erläutern. Grundsätzlich unterscheidet sich die Funktionsweise das Systems nicht vom bisherigen Verfahren, allerdings kommunizieren das Touch-ID-Element und die Secure Enclave selbstverständlich über Funk. Hierfür bauen sie eine speziell gesicherte Verbindung auf, bei der ein Public Key Accelerator (PKA) zum Einsatz kommt. Mit diesem wird das Magic Keyboard bereits bei der Fertigung ausgestattet. Während der Kopplung tauschen Mac und Tastatur die entsprechenden Schlüssel aus.Das Magic Keyboard mit Touch ID selbst speichert keine biometrischen Informationen. Die Fingerabdrücke werden vielmehr wie bei allen entsprechend ausgestatteten Macs in der Secure Enclave hinterlegt und verarbeitet. Apples neue Bluetooth-Tastatur lässt sich also beispielsweise an einem MacBook Air M1 oder MacBook Pro M1 mit bereits konfiguriertem Touch ID unmittelbar nach dem Pairing nutzen. Apple zufolge kann ein Mac mit bis zu fünf Touch-ID-Keyboards gleichzeitig gekoppelt sein, eine Tastatur hingegen stets nur mit einem Computer. Will man sie an einem anderen M1-Mac einsetzen, muss man sie vom bisherigen Gerät abmelden und mit dem neuen koppeln.Apple hat darüber hinaus ein Feature eingebaut, welches die Sicherheit des Systems zusätzlich erhöht. Will man beispielsweise einen neuen Fingerabdruck registrieren, muss diese Aktion durch zweimaliges Drücken des Powerbuttons bestätigt werden. Bei Apple Pay kommt ein anderes Verfahren zum Einsatz: Zahlungen lassen sich entweder per Fingerabdruck autorisieren oder durch die Eingabe des Benutzerpassworts sowie anschließendem zweimaligen Antippen des Touch-ID-Buttons. Nutzer von Intel-Macs müssen auf diese Funktionen derzeit noch verzichten. Das Magic Keyboard mit Touch ID lässt sich zwar mit diesen Geräten nutzen, der Fingerabdrucksensor steht jedoch nicht zur Verfügung. Mit einem Update könnte Apple das ändern, sobald das neue Magic Keyboard separat erhältlich ist. Ob das Unternehmen entsprechende Pläne hat, ist allerdings nicht bekannt.