MagSafe-Duo-Ladegerät wohl kurz vor Release

Ersatz für AirPower-Ladematte

Kompakt und mobil: Apples MagSafe-Duo-Ladegerät

Immer wieder präsentiert Apple im Rahmen spezieller Events neue Geräte und neues Zubehör, deren Release auf sich warten lässt. Das ist besonders dann ärgerlich, wenn noch nicht einmal ein konkretes Datum oder zumindest ein ungefährer Zeitraum genannt wird. Ein solches Produkt ist das MagSafe-Duo-Ladegerät – Interessierte harren immer noch einer Bekanntgabe des Release-Termins. Allzu lange müssen sie sich aber wohl nicht mehr gedulden – eine zeitnahe Veröffentlichung ist sehr wahrscheinlich.Ein Ladegerät von Apple, das Geräte des Herstellers induktiv mit Energie versorgt – das erinnert so manchen Anwender an die 2017 angekündigte Ladematte AirPower, deren Einstellung Apple eineinhalb Jahre später kleinlaut bekanntgeben musste. Mit MagSafe, einem Feature, das der aktuellen iPhone-Generation vorbehalten ist, legt das Unternehmen noch einmal nach – und kann mit einem Ladegerät aufwarten, welches das iPhone kabellos aufzuladen vermag. Doch Cupertino geht noch einen Schritt weiter und zeigte das MagSafe-Duo-Ladegerät bei der Produktvorstellung der neuen iPhones – allerdings ohne ein Veröffentlichungsdatum zu nennen. Dieses Zubehör versetzt Nutzer in die Lage, ihr iPhone 12 sowie ihre Apple Watch gleichzeitig aufzuladen. Gegenwärtig bieten diese Funktion lediglich einige wenige Dritthersteller an, darunter Belkin und mophie.Das Duo-Ladegerät zeichnet sich aber besonders durch seine kompakte Form aus: Es lässt sich zusammenklappen und kann so mit wenigen Handgriffen sicher verstaut werden. Ein Feature also, das für besonders mobile Nutzer außerordentlich praktisch ist. Nun wurde bekannt, dass das Ladegerät den Compliance-Test der Korea National Radio Research Agency (NRRA) heute bestanden hat – ein Hinweis darauf, dass die Geräte für den Versand bereits in den Startlöchern stehen und möglicherweise bereits am Freitag gemeinsam mit dem iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max vorbestellt werden können. Im Vergleich zur nie veröffentlichten AirPower-Ladematte gibt es aber einen Haken: Das Magsafe-Duo-Ladegerät bietet keinen Platz für die Energieversorgung von AirPods.