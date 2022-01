MacBook Pro, iPad mini und weitere Produkte: Apple kämpft mit Lieferschwierigkeiten

MacBook Pro und iPad mini: Käufer brauchen Geduld

Quelle: Apple Online Store

Entspanntere Situation beim iPhone

Gestörte Lieferketten weltweit, der Chip-Mangel und einige weitere Faktoren stellen so manches Tech-Unternehmen vor große Herausforderungen – selbst Branchenriesen sind vielfach nicht in der Lage, der Nachfrage gerecht zu werden. Apple gelang es in den vergangenen Jahren in aller Regel, ein hohes Produktionsniveau zu halten – im Vergleich zur Konkurrenz stand der US-Konzern zumeist gut da. Mittlerweile zeigen sich aber Lieferengpässen bei vielen Produkten. Analysten zeigen sich besorgt, dass darunter auch das Weihnachtsgeschäft Cupertinos gelitten haben könnte – die entsprechenden Quartalsergebnisse werden am kommenden Donnerstag enthüllt.Das neue MacBook Pro wurde in der Fachwelt weitgehend positiv rezipiert, viele potenzielle Käufer möchten das Gerät bestellen – allerdings ist Geduld gefragt: Selbst Standardkonfigurationen des Notebooks gehen mit etwa zwei Wochen Lieferzeit und mehr einher, wünscht der Nutzer zusätzlichen Arbeitsspeicher oder eine größere SSD, so trudelt das Paket mit dem Gerät zumeist nicht vor Mitte März ein. Auch andere Produkte sind alles andere als frei verfügbar: Die aktuelle Generation des iPad mini kann bereits seit Ende September des vergangenen Jahres bestellt werden, eine zeitnahe Lieferung ist Apple jedoch nicht möglich: Ungeachtet der Modellwahl müssen sich Käufer bis zum März gedulden.Besser sieht die Lage beim iPhone aus: Wer sich für die Variante ohne Namenszusatz oder das mini-Modell entscheidet, bekommt das Gerät bereits am nächsten Tag. Die Pro-Modelle sind hingegen knapper: Interessenten müssen ungefähr eine Woche lang auf die Zustellung des Geräts warten. Ob sich diese punktuellen Lieferengpässe allzu deutlich auf das vergangenen Quartalsergebnis niedergeschlagen haben, zeigt sich am 27. Januar, wenn Apple die entsprechenden Zahlen bekannt gibt. Immerhin ein äußerst populäres Produkt ist nun endlich wieder über den Apple Online Store zu beziehen: Das 25 Euro teure Poliertuch kommt bereits einen Tag nach der Bestellung beim Empfänger an.