Geduld gefragt: Aktuelle Lieferzeiten der neuen MacBook-Pro-Modelle

Zwei Monate Wartezeit auf M1 Max als Build-To-Order-Modell

M1-Pro-Varianten führen zu moderater Steigerung der Lieferfrist

Standard-Konfigurationen manchmal im Apple Store vorrätig

Kein Ende in Sicht

Apple stellte Mitte Oktober 2021 die neuen MacBook-Pro-Modelle mit den auf Performance ausgerichteten M1-Pro- und M1-Max-Chips vor – und die neuen Geräte wurden von Presse wie auch der Kundschaft sehr gelobt. Bereits kurz nach der Präsentation zeichnete sich ab, dass die Liefersituation sehr angespannt ist und Kunden, welche nicht direkt nach der Vorstellung eine Bestellung tätigten, sich in Geduld üben müssen. Doch auch knapp drei Monate nach der Vorstellung ist die Liefersituation nicht sehr erfreulich.Will man ein MacBook Pro 14" oder 16" in den fünf Standardkonfigurationen bestellen, muss man aktuell etwa einen Monat auf das Laptop warten. Apple gibt für alle Standardkonfigurationen des neuen MacBook Pro als Lieferdatum den 31. Januar bis 7. Februar an.Momentan gibt Apple für die größte Standardkonfiguration des 16"-Modells (M1 Max, 32 GPU-Kerne, 32 GB RAM, 1 TB SSD) ein Lieferdatum zwischen dem 31. Januar und 7. Februar an. Dies ist die einzige Standardkonfiguration mit M1 Max statt M1 Pro. Doch will der Kunde hier mehr Arbeitsspeicher oder eine größere SSD haben, geht die Lieferzeit stark nach oben: Alleine die Auswahl einer 2-TB-SSD verschiebt das Lieferdatum auf den 24. Februar bis 9. März.Dies gilt im Übrigen für alle Modelle: Wählt man einen M1-Max-Prozessor bei den sonstigen 14"- und 16"-Modellen als Build-To-Order-Option aus, steigt sofort die Lieferzeit auf Ende Februar bis Anfang März.Wer jedoch auf die Max-Variante verzichten kann, muss sich nicht ganz so lange gedulden: Bei der Auswahl eines höherwertigen M1-Pro-Chips steigt die angegebene Lieferzeit nur um drei Tage auf den 2. Februar bis 9. Februar.Will man nicht so lange warten, gibt es noch eine Option – aber nur, wenn eine der Standardkonfigurationen ausreicht: Manchmal sind in vereinzelten Apple Stores MacBooks direkt zur Mitnahme verfügbar – allerdings sollte man in diesem Fall schnell reagieren.Mit einer Besserung der Liefersituation ist leider auch in den kommenden Monaten nicht zu rechnen. Schaut man sich die Lieferzeiten des im Frühjahr 2021 vorgestellten M1-iMacs an, gibt Apple auch hier im Apple Store den 31. Januar bis 7. Februar als frühestmöglichen Termin an. Auch hier gilt, dass man vereinzelt in Apple Stores Glück haben kann und eine Standardkonfiguration zur sofortigen Mitnahme bereitsteht.