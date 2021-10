MacBook Pro 2021: Apple erklärt die innovative Technik der Kopfhörerbuchse

Hochohmige Kopfhörer erfordern höhere Spannung

MacBook Pro passt Ausgang automatisch an

Eine Kopfhörerbuchse, wie sie auch im MacBook Pro 2021 zu finden ist, gehört für gewöhnlich nicht zu den spektakulären Schnittstellen. Folglich wird sie bei Gerätevorstellungen in aller Regel nicht oder bestenfalls beiläufig erwähnt. Bei der Präsentation der neuen Notebooks aus Cupertino im Rahmen des "Unleashed"-Events war das anders: Apple wies im Zusammenhang mit den erweiterten Audio-Fähigkeiten ausdrücklich auf erhebliche Verbesserungen des 3,5-Millimeter-Anschlusses hin, insbesondere auf die Unterstützung hochohmiger Kopfhörer.Die Neuerungen, welche Apple beim Kopfhöreranschluss des MacBook Pro 2021 vorgenommen hat, erläutert das Unternehmen jetzt in einem Support-Dokument . Darin geht das Unternehmen kurz, aber aufschlussreich auf die technischen Grundlagen ein. Hochohmige Schallwandler, die unter anderem im Studiobereich eingesetzt werden, benötigen nämlich eine höhere Spannung als niederohmige Kopfhörer und werden daher für gewöhnlich an Notebooks und Desktops mit speziellen Verstärkern genutzt. Eine solche Zwischenstation ist beim neuen MacBook Pro nicht erforderlich, denn die Geräte aus Cupertino stellen die entsprechende Leistung selbst zur Verfügung.Apple hat die neuen High-End-Notebooks hierfür mit einer automatischen Erkennung der angeschlossenen Kopfhörer ausgestattet. Stellt das MacBook Pro 2021 fest, dass es sich um ein hochohmiges Gerät handelt, erhöht es von sich aus die Ausgangsspannung und passt sie somit an die jeweiligen Gegebenheiten an. Schallwandler mit weniger als 150 Ohm werden dabei mit bis zu 1,25 Volt versorgt, bei Impedanzen von 150 bis 1.000 Ohm liegen hingegen 3 Volt an der Buchse an. Ein separater Verstärker ist dadurch in aller Regel nicht mehr erforderlich. Gleiches gilt für externe Digital-Analog-Konverter, denn ein solcher ist beiden Varianten des MacBook Pro 2021 ebenfalls bereits vorhanden. Er unterstützt laut dem Support-Dokument, welches bislang lediglich in englischer Sprache zur Verfügung steht, Abtastraten von bis zu 96 Kilohertz.